Misterul vizitatorilor arhivei SIPA se menţine

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, astăzi, că i se pare „nefiresc” faptul că nu există o evidenţă a celor care au intrat în arhiva SIPA, potrivit Agerpres.

„Un lucru care nu mi se pare firesc: faptul că am întrebat conducerea ANP: domnule, cei care intrau în arhivă cum intrau? Ei veneau acolo cu ordinul în mână? Să spună: eu sunt Popescu, am abilitare prin ordin să intru, am certificat ORNISS. Şi ca gardianul de acolo să aibă o condică în care să scrie: domnul Popescu, abilitat în baza ordinului cutare, a venit la arhiva la ora cutare şi a plecat din arhiva la ora cutare. Că a venit singur sau dacă au venit doi, la fiecare în parte rubrica cu data şi ora venirii şi plecării. Zice: n-avem aşa ceva. Nu se poate, e de neimaginat. Într-o unitate militară în centrul ANP, într-o arhivă despre care toată lumea vorbeşte în fel şi chip. Dorinţa mea e să stingem această stare de suspiciune şi de a vedea adevărul de acolo. Cum intrau? Zice: domnule ministru, veneau cu ordinul la dânşii, arătau ordinul şi plecau. Păi la ce oră veneau? La ora la care veneau. Şi la ce oră plecau? La ora la care plecau. Şi nu consemnaţi? Nu. Şi noi ştim de câte ori au intrat? Avem condică? N-avem. Eu cred că lucrul este absolut nefiresc”, a afirmat ministrul, prezent la audierile Comisiei de anchetă privind arhiva SIPA.

El a precizat că a solicitat ORNISS să îi comunice dacă persoane care au intrat în arhivă aveau certificat ORNISS şi că a înaintat documentaţia pe această temă către DIICOT, care are în lucru un dosar pe această temă.

„Am trimis către ORNISS şi am solicitat: «domnule preşedinte, vă rog să-mi spuneţi dacă X, Y şi mai departe, la data la care au intrat în arhivă, aveau sau nu certificat». Şi mi-au răspuns. Dar ministrul Justiţiei nu face acuzaţii. Şi atunci, ca să fiu eu la adăpost şi ca să respect legea şi competenţele mele, n-am ieşit în public să spun că ăla a intrat şi avea, celălalt a intrat şi n-avea, celălalt a intrat de trei ori şi o dată n-avea şi de două ori avea certificat. Ştiam, şi ştim cu toţii, că DIICOT a fost sesizată cu fapte legate de arhiva SIPA. Am vorbit cu procurorul şef şi i-am făcut adresa de înaintare prin care i-am comunicat ceea ce alţii mie mi-au comunicat: cine a intrat în arhiva, ce spune ANP despre certificate, ce spune Ministerul Justiţiei, ce spune ORNISS. Le-am înaintat această documentaţie cu propunerea mea să o conexeze la lucrarea pe care ştim cu toţii că o au în lucru. Mai departe nu ştiu ce s-a petrecut la DIICOT, pentru că nu e de competenţa mea să verific ce a făcut DIICOT în soluţionarea unei sesizări pe care o aveau, unei completări pe care am trimis-o eu”, a detaliat Tudorel Toader.