Noi audieri în dosarul „Mineriada”

Generalul în rezervă Mugurel Florescu, fost adjunct al procurorului general al României şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare, şi amiralul (rez.) Emil „Cico” Dumitrescu şi s-au prezentat în această dimineaţa la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoştinţă extinderea urmăririi penale în dosarul „Mineriada”, în care sunt cercetaţi pentru infracţiuni contra umanităţii.

„S-au adus la cunoştinţă acte procedurale. Am luat la cunoştinţă despre ele. Mi-am menţinut poziţia anterioară, nu am nicio implicare în Mineriadă. Am avut baftă că nu am fost implicat în nimic. Eu nu sunt vinovat (...) Poate fi discutată o problemă de lentoare şi de nesoluţionare în termen a acestui dosar, însă este o cauză complexă”, a declarat Mugurel Florescu.

Fostul şef al parchetelor militare a spus că este util să se afle adevărul în acest caz, „pentru că un stat nu se poate baza pe minciună”, iar „adevărul trebuie restituit românilor”.

Întrebat dacă Ion Iliescu şi Petre Roman sunt vinovaţi de Mineriadă, Mugurel Florescu a spus că „au fost mai multe planuri care s-au suprapus în ceea ce îi priveşte”. „Finalul a fost altfel decât ce s-a dorit. Pentru că s-a dorit o eliberare, o degajare sub aspect civic în Piaţa Universităţii şi uitaţi-vă unde s-a ajuns”, a adăugat Mugurel Florescu.

Tot în acest dosar, ieri au fost audiaţi la Parchetul General Ion Iliescu, Petre Roman şi fostul director al SRI Virgil Măgureanu.