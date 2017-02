Paleologu pupă mâna DNA

Fostul deputat PNL Theodor Paleologu a fost audiat vineri, la DNA, în legătură cu campania din 2012, când a candidat pentru postul de primar al sectorului 1, dar spune că nu ştie cine i-a finanţat campania electorală.

Paleologu a mai spus că singurul lui regret este acela că nu a fost întrebat nimic de Ministerul Culturii, pentru că avea multe informaţii să le ofere procurorilor.

Nu în ultimul rând, Paleologu a spus la ieşirea de la DNA, că instituţia îşi face treaba.

„E vorba de campania mea la Primărie. Nici nu ştiu prea bine cine a fost mandatar. Habar nu am. Nu mi-a fost comunicată nicio suspiciune şi am spus ce ştiu. În afară de campania mea, din 2016, în care am semnat ordinele de plată, nu e o chestiune în care să mă fi implicat. E responsabilitatea mandatarului financiar şi a organizaţiei de partid. Pentru candidatura din 2016 pot da socoteală pentru orice leu.

Ţineţi minte cum erau campaniile din 2012, cum erau afişe imense, era la mintea cocoşului că ceva nu era în regulă. Este vorba despre dosarul doamnei Udrea, dar concret nu ştiu cine ce a finanţat. În mod normal e organizaţia Sectorului 1. PDL în Bucureşti era organizat în filiale de sector plus organizaţia Capitalei. (...) Cred că se investighează cultura finanţărilor ciudate ale tuturor partidelor“, a adăugat el.

Fostul deputat a mai spus că se bucură că DNA anchetează cât mai multe dosare şi aşteaptă să fie chemat martor şi în alte dosare.

„Mă bucur să se ancheteze mai multe dosare. Am fost puţin decepţionat că nu am putut spune mai multe. Sunt alte dosare în care abia aştept să fiu martor. Cred că aceste dosare sunt în atenţia lor“, a adăugat Theodor Paleologu.

Martorul Paleologu nu a uitat să închine o odă procurorilor DNA. „Se spune foarte adesea că DNA e o instituţie teroristă ca-n anii ‘50. Tăriceanu, Ponta au spus că DNA e ca Securitatea. Tatăl meu a fost anchetat de Securitate în anii ‘50 şi vă pot asigura că această comparaţe este o neruşinare“, a spus el.