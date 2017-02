Plângere penală pentru Papici

Liviu Dragnea a anunţat, după şedinţa CexN al PSD de joia trecută, că a început o ofensivă de lămurire a contextului condamnării sale.

„Acum două săptămâni am finalizat cu avocaţii şi am reînceput o acţiune de redeschidere a procesului Referendumului. Am o plângere penală împotriva procurorului Lucian Papici pentru că a uzurpat calităţi oficiale, în sensul că a semnat actele în 27 septembrie, după ce mandatul său s-a încheiat pe 22 septembrie.

A doua acţiune este contestaţia la executare adresată Tribunalului Bucureşti. Nu am hotărârea de condamnare, care trebuie să conţină obligatoriu trei elemente, între care şi motivarea. Eu nu am această motivare, deci hotărârea nu este completă. Trebuia dată în 30 de zile şi semnată de toţi membrii completului.

Doamna Livia Stanciu s-a dus la CCR, este o prevedere că orice judecător care se retrage trebuie să termine toate dosarele.

Vreau ca speţele mele inventate să mi le rezolv în instanţă.

Altă manipulare: Un domn de la un post TV a dat informaţia că este certă dorinţa noastră de a comasa DNA cu DIICOT. Doamna Raluca Prună, cea care a inflamat discuţia despre închisori, este cea care a anunţat anul trecut că un proiect de-al dumneaei este cel de comasare a DNA cu DIICOT. Culmea este că este implicată în aceste mitinguri!.

Niciodată PSD nu a venit cu această propunere, nici n-o avem în plan, mi se pare o prostie. Am văzut pe un site planul PSD de a pune mâna pe toată justiţia. Nu există un asemenea plan, este o aberaţie.

În ce priveşte incitările unor jurnalişti, de a trimite protestatari la mine acasă... expresiile urâte etc, spun încă o dată: nu am SPP, sunt singur. Sunt doar eu cu şoferul, un băiat tânăr, destul de fricos, de altfel, nu sunt apărat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală. Nu e vorba doar de mine, ci de toţi miniştrii, după ce li s-au publicat numerele de telefon“, a precizat Dragnea.