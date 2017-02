Preşedintele CJ Ilfov audiat într-un dosar de corupţie

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Marian Petrache, s-a prezentat astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de corupţie.

Acesta a petrecut aproximativ jumătate de oră în faţa procurorilor. La ieşirea din sediul DNA, Marian Petrache a explicat că este acuzat de şantaj şi luare de mită, infracţiuni ce ar fi fost săvârşite în perioada 2007-2008, când ocupa funcţia de secretar de stat în Ministerul de Interne.

În acest dosar, liberalul este acuzat în acest dosar că l-ar fi şantajat pe fostul primar din Jilava Adrian Mladin, condamnat definitiv anul trecut la cinci ani şi zece luni de închisoare într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri.

„Acum noua ani l-am şantajat eu. Şi-a adus aminte”, a spus Petrache, referindu-se la Adrian Mladin.

„Primarul de la Jilava şi-a schimbat buletinul acum nouă ani, după ce a ieşit primar, pe Bucureşti. Dacă îţi schimbi buletinul îţi pierzi mandatul de primar. S-a dus la prefect şi a vorbit cu prefectul ca el să-şi facă buletinul imadiat pe Jilava. Şi că, vezi Doamne, l-am şantajat pentru asta. O să chem avocaţii să se uite. Că, cică, l-am şantajat eu după aia ca să nu spun că şi-a schimbat buletinul pentru două zile. Cică, în schimb, mi-a plătit o excursie, vreo 2.800 de euro la Monte Carlo. Am fost la Monte Carlo, dar în alte condiţii. El mi-a cumpărat biletul prin ordin. Dar acum nouă ani”, a completat acesta.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov a adăugat că nu are motive să se teamă de acest dosar. „Nu am niciun motiv, de ce Doamne, iartă-mă... Am fost la detectorul de minciuni. Cum să-mi şantajez eu propriul primar? Nu vi se pare că e strigător la cer?”, a spus Petrache.

Întrebat dacă a fost prieten cu Mladin, Petrache a răspuns că e prieten cu toţi primarii din Ilfov. „Inclusiv cu cei de la PSD am o relaţie bună", a spus Petrache.

El a mai precizat că denunţul lui Mladin îi afectează credibilitatea şi, ca atare, îşi da demisia din funcţiile deţinute în PNL, nu însă şi din ceea de preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov.

Întrebat ce vor spune acum ilfovenii, Marian Petrache a răspuns, în doi peri: „Or să spună de bine. Bineînţeles că nu mai am credibilitate. Îmi dau demisia, da, îmi dau demisia din toate funcţiile... Nu din PNL, demisionez din funcţiile pe care le am. Preşedinte la filială, secretar general interimar. N-am de ce să demisionez din consiliul judeţean. V-am spus, asta s-a întâmplat acum nouă ani. De la Consiliul judeţean de ce să-mi dau demisia? Prima dată vreau să-mi trimit avocatul să vedem despre ce e vorba, că pe mine m-a luat prin surprindere”.

Marian Petrache a mai fost audiat anul trecut în urma alegerilor locale, după ce în presă a apărut o înregistrare în care acesta vorbea despre o strategie de aducere a oamenilor la vot. Liderul liberal a spus că nu a făcut nimic ilegal, dar Poliţia Ilfov în schimb s-a autosesizat şi a deschis un dosar pentru suspiciuni de corupere a alegătorilor, la aproximativ o săptămână după alegerile locale.

Potrivit Digi24, Marian Petrache a mai fost audiat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de martor, şi în aşa-numitul „dosar al procurorilor”. Era vorba de cauza în care procurorii George Bălan şi Marcel Sânpetru erau acuzaţi că ar fi negociat, inclusiv cu Victor Ponta, ocuparea unor funcţii în Ministerul Public şi DNA. Marian Petrache a recunoscut la vremea respectivă că s-a întâlnit cu cei doi procurori, chiar când aceştia erau interceptaţi, dar că nu a avut nicio legătură cu obiectul dosarului.