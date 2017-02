Procuratura cu bască

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Şerban Nicolae, a declarat, ulterior, că reprezentanţii Ministerului Public s-au autoinvitat la lucrările Comisiei în care a fost dezbătută pentru raport Ordonanţa 14, fapt care este „în afara” Regulamentului.

„Nu am dat-o afară. (pe Irina Kuglay - n.r.) Nu. Am constatat că s-au autoinvitat cei de la Ministerul Public, lucru care este în afara Regulamentului şi nu aş vrea să fiu luat prin surprindere. Adică, eu înţeleg că se intervine în viaţa privată pe bază de protocoale secrete şi de echipe mixte, dar într-o dezbatere publică a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului nu vine orice instituţie cum vrea, se autoinvită... Şi din punctul ăsta de vedere mi s-a părut că este o încălcare a Regulamentului şi o impoliteţe foarte gravă. Suntem, totuşi, o comisie senatorială. Dacă doreau să participe, mă anunţau în primul rând pe mine. Aş fi transmis, aşa cum am transmis la dezbaterea proiectului de buget pentru Ministerul Public, că este necesară prezenţa procurorului general, şi nu a unui angajat, oricât de bine pregătit şi oricât de respectabil, care putea să îl însoţească pe procurorul general, dar bănuiesc că, între trei interviuri şi două drumuri acasă, domnul procuror general nu avea drum şi pe la Senat şi ne-a trimis nişte reprezentanţi”, a afirmat Şerban Nicolae, luni, după şedinţa Comisiei.

Întrebat dacă a consultat staff-ul tehnic despre invitaţiile trimise, Şerban Nicolae a răspuns: „Nu, nu! Mi se pare stupid! Ce să întreb staff-ul tehnic, dacă eu am făcut vreo invitaţie? Eu sunt cel care face invitaţiile. M-am consultat cu mine, dacă vreţi să fim neapărat în tonul ăsta umoristic, şi nu am adresat nicio invitaţie Ministerului Public.

De altfel, aş mai face o precizare. La aceste texte nu este afectată activitatea Ministerului Public, nici afectată activitatea instanţelor. Aşa cum spunea chiar Curtea Constituţională, instanţele şi Parchetele aplică legea, nu participă la realizarea ei. Faptul că ne consultăm în prealabil, faptul că cerem puncte de vedere — este strict la latitudinea noastră şi o facem într-un cadru public. În niciun caz, la o asemenea şedinţă convocată astăzi, în jurul prânzului, nu se autoinvită cineva, şi mai ales nu-mi apare nimeni aşa, pe neaşteptate: «Ştiţi, am venit şi noi pentru că am crezut că suntem utili»”, a descris Şeban penibilitatea procuraturii.

El a explicat că Ordonanţa 14 a fost dezbătută luni pentru că pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Comisiei se află multe proiecte de lege. De asemenea, el a precizat că Ordonanţa 13 va fi dezbătută marţi doar cu membrii Comisiei şi pe 21 februarie cu invitaţi din partea altor instituţii publice.

„Faptul că se induce ideea că s-ar încerca o scamatorie sau ceva, un plan, o strategie incorectă, mi se pare că este partea unei campanii de manipulare. Niciodată până acum nu v-aţi pus problema care va fi rezultatul unui proiect de lege. Vrem să ştim din momentul în care este depus, fără dezbatere şi fără niciun fel de discuţie, care va fi rezultatul. Iertaţi-mă! Nu am cum să pic în capcana asta destul de ieftină”, a răspuns Şerban Nicolae la întrebarea dacă „verdictul de respingere a Ordonanţei nu e sigur”.

Senatorii din Comisia juridică au adoptat, luni seară, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege de adoptare a OUG nr. 14/2017 pentru abrogarea OUG nr. 13/2017.