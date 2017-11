Reglementarea abuzului în serviciu, în acord cu deciziile CCR şi directiva europeană

În proiectul care va fi iniţiat de Ministerul Justiţiei, reglementarea abuzului în serviciu va fi în acord cu cele două decizii ale Curţii Constituţionale a României (CCR) şi cu directiva europeană care face referire la acest aspect, a afirmat, ieri, ministrul Tudorel Toader, potrivit Agerpres.

„În comisia special constituită, la prima dezbatere pe această temă, am transmis faptul că la nivelul Ministerului Justiţiei se elaborează un proiect de lege pentru modificarea abuzului şi a neglijenţei în serviciu. Tot timpul am spus că suntem în căutarea acelui prag rezonabil, tot timpul am făcut referire la cele două decizii ale CCR, în ultima perioadă am făcut referire şi la directiva europeană. Când voi transmite proiectul de lege al Ministerului Justiţiei, voi exprima punctul de vedere al Ministerului Justiţiei. (...) Revedeţi, vă rog, deciziile Curţii Constituţionale, reglementarea abuzului va fi în acord cu cele două decizii şi cu directiva europeană”, a declarat Tudorel Toader, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ministrul a refuzat să comenteze declaraţiile făcute de preşedintele Comisiei speciale de punere în acord a legislaţiei justiţiei cu deciziile CCR, Florin Iordache, pe tema pragului pentru abuzul în serviciu.

„Este punctul de vedere al preşedintelui comisiei, îndemnul meu călduros este să-l întrebaţi pe dânsul. Dacă eu răspund la întrebarea vizavi de preşedintele comisiei, rămâne fără obiect propunerea Ministerului Justiţiei”, a spus Tudorel Toader.

Florin Iordache a afirmat, ieri, că impunerea unui prag „modic” pentru infracţiunea de abuz în serviciu nu va deranja pe nimeni, menţionând că, în acest sens, se poate analiza propunerea privind un prag de aproximativ 19.000 lei.

„Mâine (miercuri - n.r.) vă invit la comisia specială, vom discuta şi sper că vom veni cu o formulă. Acel prag care suscită foarte mare interes a fost solicitat şi în cele două decizii ale CCR, iar dacă va fi un prag modic eu cred că nu va deranja pe nimeni. Un prag modic mă refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a făcut-o Asociaţia Magistraţilor, acel prag care vizează 10 salarii (minime pe economie - n.r.), undeva la 19.000”, a precizat Iordache.

El a adăugat că la comisia specială au fost avansate „14-15 formule” în privinţa pragului la abuzul în serviciu, iar dezbaterile vor continua pe această temă, în concordanţă cu deciziile CCR.

În şedinţa de săptămâna trecută a Comisiei speciale parlamentare referitoare la domeniul Justiţiei, secretarul de stat Mariana Moţ a anunţat că Ministerul Justiţiei intenţionează să reglementeze într-un act normativ separat infracţiunile de abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu şi de aceea nu a formulat un punct de vedere pe această temă.