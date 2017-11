Sanda Ladoşi „cântă" la DIICOT

Cântăreaţa Sanda Ladoşi este audiată, la ora transmiterii ştirii, la sediul DIICOT, structura centrală, cântăreaţa fiind acuzată de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat surse judiciare.

Mai exact, aceasta ar fi aderat la un grup iniţiat de soţul ei, împreună cu o altă persoană, Ilie Cristian, Sanda Ladoşi fiind administrator sau asociat în cadrul unor firme folosite în activitatea infracţională, au precizat sursele menţionate.

„În luna aprilie 2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani în conturile societăţilor comerciale în care avea calitate, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează :- din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt viraţi in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 113.500 lei in data de 11.04.2008 , 21.000 lei in data de 15.04.2008;

- din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 232.050 lei in data de 11.04.2008", explică procurorii.