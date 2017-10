Sibianul care a încasat 35.000 de euro indemnizaţie pentru creşterea copilului, cercetat

Omul de afaceri sibian care anul trecut încasa o indemnizaţie pentru creşterea copilului de 35.000 de euro (suma echivalentă în lei) este cercetat pentru evaziune fiscală, în calitate de administrator al unei firme, după ce prim-procurorul Ion Veştemean, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a cerut redeschiderea dosarului. Iniţial, sibianul a fost verificat de inspectorii de la Finanţe, potrivit Agerpres.

„E un dosar care a fost la noi în lucru. Un coleg l-a închis. Eu am apreciat că soluţia nu este cea potrivită şi am dispus redeschiderea şi instanţa a confirmat soluţia mea. Acum este în cercetări, urmează să vedem, să se facă ceea ce a dispus instanţa. (...) Eu am apreciat că nu s-au făcut cercetările complete când s-a dat soluţia aceea. (...) Deocamdată nu are nicio calitate în dosar, nu este suspect sau inculpat în dosar, se fac cercetări raportat la evaziune fiscală cu privire la el, în calitate de administrator”, a precizat prim-procurorul Ion Veştemean de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Întrebat dacă sibianul a fost verificat doar după ce s-a aflat că încasează o indemnizaţie mare pentru creşterea copilului, procurorul Veştemean a spus răspuns afirmativ.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat în luna mai că, la acel moment, nu era doar o singură persoană, bărbatul din Sibiu, care încasa lunar o indemnizaţie de 35.000 de euro, ci mai multe şi mai erau dosare care veneau în plată.