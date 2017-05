Un fost procuror rupe tăcerea

Ion Panaitescu, fost procuror în PNA, susţine că în anul 2005 a primit de la Monica Macovei, ministrul justiţiei la acea vreme, documente din arhiva SIPA şi i-a cerut să facă un dosar unui adversar politic, conform Antena 3.

„Am fost procuror şef în PNA pe vremuri şi mi-au parvenit informaţii de la doamna Macovei direct la Secţia Militară cu indicaţia de a o ucide pe doamna Stănoiu“, a declarat magistratul militar.

„Eu nu aveam niciun apetit să o ţin în braţe pe doamna Stănoiu, fiindcă ea mă dăduse afară din funcţia de director în Ministerul Justiţiei şi în acelaşi timp nici nu mi-am permis să mă apuc să-i fac un scenariu doamnei Stănoiu şi să o omor. Nu, nu se poate. Notele informative pe care mi le dăduse de la SIPA doamna Macovei mi le-a dat cu recomandarea să-i iau gâtul doamnei Stănoiu“, a mai spus Ion Panaitescu.

Ion Panaitescu a mai spus în interviul acordat Antena 3 că totul a pornit după ce Stănoiu a decis ca Traian Băsescu să fie trimis în judecată în dosarul Flota.

„Au venit documentele la mine şi i le-am încredinţat unui procuror(...). Omul a venit la o bucată de vreme la mine şi mi-a spus că nu a găsit nimic(...). Am scris NUP şi am comunicat decizia doamnei Macovei. Ea a propus revocarea mea din funcţia de procurer-şef. Ei mă numiseră. Macovei cu Băsescu! Dacă au văzut că nu am executat-o pe doamna Stănoiu m-au dat afară. Nu am corespuns“, a mai spus Panaitescu.

„Nu ştiu ce au vrut să facă. Prin lege şi dreptate, doamna Macovei înţelegea numai ce voia ea să facă. Era drept şi legal numai ce ordona domnia sa şi slugile sale“, a mai afirmat Panaitescu.

Monica Macovei a negat orice legătură cu arhiva SIPA: „Nu am primit niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am văzut niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat şi distrus niciun hard-disk, nu am dat nimănui ordin să sustragă, să distrugă, să copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk“, a scris fostul ministru al Justiţiei pe Facebook.