A fost descoperit un ecosistem marin mistrerios

În urma desprinderii aisbergul gigant de 6.000 de km² din calota Larsen C, un ecosistem marin mistrerios, ascuns timp de 120.000 de ani, a fost scos la suprafaţă.

"Nu am observat niciodată o tranziţie atât de bruscă a condiţiilor de mediu în niciun ecosistem de pe Pământ", a declarat ecologistul Julian Gutt din cadrul Institutului Alfred Wegener, Germania. Tranziţia epică a avut loc după ce aisbergul A68 a început să plutească şi să se dezintegreze pe ţărmurile nordice din Marea Weddel. Prin intermediul acestei tranziţii, o întindere vastă a podelei marine care se întinde pe 5.818 km² începe să fie expusă treptat luminii solare Anul trecut, în urma unei decizii a Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), ecosistemul a fost clasificat ca Zonă Specială pentru Studii Ştiinţifice. Decizia protejează zona de realizarea oricărui tip de pescuit pe parcursul a doi ani, interdicţie care poate fi extinsă pentru 10 ani. Pentru anul 2018-2019 sunt plănuite expediţii ale sud-coreenilor şi ale germanilor, specialiştii îşi doresc să examineze solul înainte ca acesta să fie expus în întregime luminii solare.