Cel mai scump lichid din lume

Unele lichide sunt absolut esenţiale pentru om, iar altele sunt folosite la tratarea unor afecţiuni. Cum este şi normal, unele sunt realizate din resurse limitate şi de aceea sunt extrem de scumpe.

Mercurul se vinde cu 3.400 de dolari per galon (3,8 litri), insulina cu aproape 10.000 de dolari per galon, celebrul parfum Channel No. 5 cu 26.000 de dolari/galon. Totuşi, niciunul nu atinge suma incredibilă de 39 de milioane de dolari per galon, adică peste 10 milioane de dolari pe un litru.

Este vorba de veninul scorpionilor. Sunt mii de specii de scorpioni în lume, însă doar 25 dintre ele au venin care ar putea fi fatal oamenilor. Veninul de scorpion este atât de scump deoarece proteina găsită în acest lichid poate fi folosită pentru tratamentul unor boli precum scleroza multiplă şi se vehiculează că un medicament pe baza acestuia ar putea fi leacul pentru diverse forme de cancer.