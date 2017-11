Încetinirea mişcării de rotaţie a Pământului „atrage” cutremure

Numărul seismelor de mare intensitate va creşte pe plan global în 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetătorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o încetinire ciclică a mişcării de rotaţie a Terrei, informează forbes.com.

Oamenii de ştiinţă americani spun că numărul seismelor devastatoare va creşte pe Terra anul viitor din cauza unei încetiniri periodice a mişcării de rotaţie a Pământului. Rotaţia Terrei este un fenomen ciclic şi ea încetineşte periodic cu câteva milisecunde pe an, înainte de a se accelera din nou.

Legătura dintre rotaţia Terrei şi activitatea seismică a fost prezentată într-un studiu publicat de Roger Bilham, cercetător la Universitatea Colorado din Boulder, şi Rebecca Bendick, profesor la Universitatea Montana din Missoula. Cercetarea lor a fost prezentată la conferinţa anuală organizată de Geological Society of America, potrivit The Guardian.

Specialiştii în geofizică sunt capabili să măsoare viteza de rotaţie a Terrei într-o manieră extrem de precisă, calculând cele mai mici variaţii ale acesteia, ce pot fi de ordinul unor milisecunde.

Pentru început, cercetătorii americani au analizat fiecare cutremur de pământ cu magnitudinea de peste 7 grade, produs după anul 1900. Ei au căutat să identifice tipare şi tendinţe asociate producerii unor seisme de mare intensitate. În acest fel, oamenii de ştiinţă au observat că aproximativ la fiecare 32 de ani se produce o creştere a numărului de cutremure majore la scară globală.

Oamenii de ştiinţă au dorit să identifice şi cauza principală aflată la baza acestei creşteri ciclice a numărului de seisme. Ei au comparat mai multe baze de date istorice şi au descoperit că există o singură corelaţie puternică între ele - încetinirea mişcării de rotaţie a Terrei. Mai exact, ei au descoperit că la aproximativ 25-30 de ani, mişcarea de rotaţie a Pământului încetineşte, iar această încetinire se produce exact înainte ca numărul seismelor să înceapă să crească pe plan global. Încetinirea rotaţiei Terrei durează de cinci ani, iar 2016 a fost anul în care savanţii au constatat o creştere a numărului de seisme.

2017 a fost al patrulea an consecutiv în care mişcarea de rotaţie a Terrei a încetinit. Acesta este motivul pentru care autorii studiului sunt de părere că în 2018 se vor produce şi mai multe cutremure, întrucât acela va fi ultimul an - din seria de cinci ani - asociat cu încetinirea rotaţiei.

Ce determină încetinirea mişcării de rotaţie a Pământului?

Deşi cercetătorii nu sunt deocamdată siguri în privinţa mecanismelor care determină această variaţie, există totuşi câteva ipoteze ce au fost formulate în cadrul comunităţii ştiinţifice.

Una dintre ipoteze vizează nucleul extern al Terrei, un strat de metal lichid al planetei noastre care circulă sub mantaua inferioară solidă a Pământului. Uneori, nucleul extern rămâne "lipit" de mantaua inferioară, cauzând o întrerupere a circulaţiei sale. Acest fapt ar putea să influenţeze câmpul magnetic al Terrei şi să producă o încetinire a rotaţiei Pământului.

Deocamdată, datele arată doar o corelaţie puternică între cele două fenomene, fără să poată demonstra însă o legătură de cauzalitate.

În pofida acestui aspect, tendinţele din ultimul secol sugerează că 2018 va fi un an neobişnuit de activ din punct de vedere seismic. De obicei, pe Terra se produc între 15 şi 20 de seisme majore (peste 7 grade) pe an. În timpul celui de-al cincilea an de rotaţie încetinită a Terrei, numărul seismelor de mare intensitate a fost, în medie, cuprins între 25 şi 30.

Seismele rămân fenomenele naturale cel mai dificil de prevăzut de pe Terra. Ele se produc de obicei fără nicio avertizare şi pot fi extrem de distrugătoare. Adeseori, geologii au la dispoziţie doar baze de date istorice pentru a încerca să prezică probabilitatea de producere a unui cutremur de pământ.

De asemenea, este foarte dificil de identificat regiunea de pe Terra în care urmează să se producă un seism major. Potrivit profesorului Roger Bilham, cele mai multe cutremure puternice asociate cu modificări ale duratei zilei par să se producă în apropiere de ecuator. Aproximativ 1 miliard de oameni locuiesc în regiunile ecuatoriale şi tropicale de pe Terra.