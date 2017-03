Mineralul care poate transforma căldura în electricitate

Mineralul numit perovskit are capacitatea de a transforma energia solară, căldura şi mişcarea în electricitate. Dispozitive pe bază de perovskit, care captează energia solară, au fost inventate în 2009, iar de atunci a fost văzute ca marea inovaţie în materie de energie regenerabilă. Acestea sunt mai eficiente şi mai ieftine ca panourile obişnuite, iar eficienţa lor creşte de la an la an, fiind în prezent tehnologia solară cu cea mai mare rată de progres.

Un nou studiu al unei echipe de cercetători finlandezi, publicat, în februarie 2017, în „Applied Physics Letters”, susţine că un tip de perovskit numit KBNNO transformă energia solară, kinetică şi căldura în energie electrică în acelaşi timp. Mai mult, poate face aceste lucruri chiar la temperatura camerei, fiind o soluţie practică. Deşi KBNNO nu este atât de puternic pentru a alimenta întreaga casă, este suficient pentru reîncărcarea dispozitivelor precum telefonul mobil.

Denumirea de perovskit a fost dată după numele faimosului mineralog rus, contele Lev Aleksevici von Perovski. Mineralul este un oxid de calciu şi titan, şi cristalizează, din punct de vedere teoretic, în sistem cubic. În structura perovskitului apar însă asimetrii din cauza distanţei diferite dintre ionii de Ca2+-, acest fenomen determinând în sistemul ortorombic o structură pseudocubică. Culoarea mineralui are nuanţe metalice de la brun roşcat până la negru.

Prima descriere a mineralului a fost făcută în anul 1839, de mineralogul german Gustav Rose (1798–1873). A descoperit mineralul într-o geodă a unui eşantion, care provenea din Ahmatovsk, o localitate lângă Zlatust (Ural) din regiunea Celiabinsk, Rusia.