Pe Terra există patru specii de girafe distincte genetic şi nu doar o singură specie, relevă un studiu.

Rezultatele au fost publicate în revista “Current Biology” şi ar trebui să faciliteze eforturile de conservare a acestor animale aflate în pericol de dispariţie. Oamenii de ştiinţă au crezut până acum că există numai o singură specie de girafe (Giraffa camelopardalis) şi nouă sub-specii al căror habitat natural este limitat la continentul african. Conform celor mai recente estimări, numărul acestor erbivore cu pete şi gâtul lung a scăzut cu peste 35 la sută în ultimii 30 de ani, ajungând acum la aproximativ 100.000 de exemplare. Studiul s-a bazat pe analiza ADN-ului prelevat de la peste o sută de girafe.

"Am studiat legăturile genetice ale tuturor subgrupelor de girafe de pe întregul continent african şi am descoperit că nu există numai unul, ci cel puţin patru grupuri foarte distincte genetic, care, se pare, nu se reproduc între ele", a afirmat profesorul Axel Janke, cercetător la Universitatea Goethe din Frankfurt (Germania). "Am examinat mai multe gene ale ADN-ul nuclear considerate reprezentative pentru întregul genom al acestor animale", a precizat specialistul.

Concluzia este că girafele "ar trebui să fie clasificate în funcţie de patru specii distincte, chiar dacă aspectul lor este similar". Oamenii de ştiinţă au remarcat că, până la această cercetare, girafele au făcut obiectul unor studii foarte incomplete şi că multe aspecte ale biologiei lor au fost înţelese greşit. Clasificarea de până acum se bazase pe diferitele caracteristici ale pielii lor şi a micilor lor coarne, precum şi pe distribuţia geografică a acestora. Însă, după acest studiu, oameni de ştiinţă împart acum girafele în patru specii:

—Girafa de Sud (Giraffa giraffa). Ea are două sub-specii, cea din Angola (G. g. Angolensis) şi cea din Africa de Sud (G. g. giraffa).

—girafa Masai (G. tippelskirchi)

—girafa Reticulată (G. reticulata)

—girafa de Nord (G. camelopardalis), care include trei sub-specii: girafa Nubiană (Camelopardalis), girafa din Africa de Vest (Peralta) şi girafa de Kordofan (Antiquorum).

Studiul a fost realizat prin biopsia eşantioanelor de piele de la toate sub-speciile de girafe recunoscute anterior, furnizate de fundaţia Girafe Conservation Foundation (GCF) pe parcursul ultimului deceniu. O analiza amanunţită a istoriei diferitelor specii de girafe a relevat că strămoşul lor comun a trăit într-o perioadă care ţine de acum cel puţin 400.000 de ani până acum două milioane de ani, mai notează AFP.