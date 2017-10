Planeta X este de 10 ori mai mare decât Pământ

Ipotetica Planetă X, denumită de unii Nibiru sau pur şi simplu Planeta 9, se află undeva la limitele Sistemului Solar.

Astronomii sunt determinaţi să o găsească, conform unui comunicat al NASA în care se precizează că au fost descoperite numeroase dovezi indirecte ale existenţei acestei planete şi că devine "greu" să ne imaginăm Sistemul Solar fără această lume nevăzută, informează Space.com.

Această ipotetică planetă ar fi de aproximativ 10 ori mai masivă decât Terra şi se află la mare distanţă, la marginea Sistemului Solar, de aproximativ 20 de ori mai departe de Soare decât planeta Neptun (care se află la o distanţă medie faţă de Soare de 4,5 miliarde de kilometri). Astfel, Planeta 9 ar realiza rotaţie completă în jurul Soarelui într-un interval de timp de până la 20.000 de ani. Deşi încă nu a fost observată direct, astronomii au descoperit o serie de caracteristici ale Sistemului Solar care pot fi explicate cel mai bine de prezenţa celei de-a 9-a planete, conform NASA.

"Există în prezent cinci linii diferite de dovezi obţinute prin observaţii care indică existenţa Planetei 9", susţine Konstantin Batygin, astrofizician şi planetolog la Institutul Tehnologic din California (Caltech), din Pasadena. "Dacă am renunţa la această explicaţie şi Planeta 9 nu ar exista, atunci am genera mai multe probleme decât am rezolva. Din start ar trebui să rezolvăm cinci noi probleme şi ar trebui să venim cu cinci teorii diferite pentru a le rezolva", a adăugat el.

În 2016 Batygin şi colegul său, Mike Brown, astronom la Caltech, au publicat un studiu care îşi bazează concluziile pe simulările computerizate ce au ţinut cont de orbitele circumsolare neobişnuite pe care le au câteva dintre obiectele mari din Centura Kuiper, centura de asteroizi, comete şi planetoizi ce se întinde dincolo de orbita planetei Neptun (de unde şi denumirea de obiecte transneptuniene).

Mai exact, şase astfel de obiecte se deplasează în jurul Soarelui pe orbite eliptice care sunt îndreptate în aceeaşi direcţie, chiar dacă fiecare dintre aceste obiecte se deplasează prin spaţiu cu viteze diferite. În plus, orbitele celor şase obiecte transneptuniene au acelaşi unghi de înclinare de 30 de grade prin raport cu planul relativ al orbitelor celor opt planete cunoscute din sistemul nostru solar.

Folosind simulări computerizate ale Sistemului Solar în care au introdus şi Planeta 9, Batygin şi Brown au arătat că ar trebui să existe şi mai multe obiecte înclinate până la 90 de grade prin raport cu planul solar. Investigaţii ulterioare au demonstrat că sunt cunoscute deja cinci obiecte transneptuniene care respectă aceşti parametri.

De atunci, astronomii au descoperit noi dovezi care susţin existenţa Planetei 9. Cu ajutorul lui Elizabeth Bailey, astrofizician şi planetolog la Caltech, Batygin şi Brown au demonstrat că influenţa Planetei 9 ar fi determinat înclinarea planurilor orbitale ale tuturor celorlalte planete din Sistemul Solar — care orbitează în jurul Soarelui într-un plan înclinat cu aproximativ 6 grade faţă de ecuatorul solar.

"De-a lungul unor perioade lungi de timp, Planeta 9 va face ca planul întregului sistem solar să se balanseze, în cadrul procesului de precesie", susţine Batygin.

De asemenea, cercetătorii au demonstrat modul în care prezenţa Planetei 9 poate explica de ce obiectele din Centura Kuiper orbitează în direcţia opusă tuturor celorlalte obiecte din Sistemul Solar.

"Niciun alt model nu poate explica ciudăţenia acestor orbite puternic înclinate. Se pare că Planeta 9 asigură terenul natural în care astfel de ciudăţenii orbitale să se producă. Aceste obiecte au fost scoase în afara planului Sistemului Solar de influenţa Planetei 9 şi apoi au fost risipite spre interior sub influenţa lui Neptun", a mai adăugat Batygin.

Planeta 9 ar fi putut să se formeze mai aproape de Soare, dar apoi a fost aruncată spre exteriorul sistemului solar în urma unei interacţiuni gravitaţionale cu Jupiter sau Saturn, planetele gigantice ale sistemului nostru solar. Descoperirea Planetei 9 ar răspunde la numeroase întrebări legate de formarea şi evoluţia sistemului nostru solar.

În continuare, cercetătorii vor apela la Telescopul Subaru, din cadrul Observatorului Mauna Kea din Hawaii pentru a găsi Planeta 9 şi pentru a afla de unde provine această misterioasă lume rece. Cele mai răspândite exoplanete descoperite în galaxia noastră sunt aşa-numitele "super-pământuri" — planete telurice mai mari şi mai masive decât Pământul, însă mai mici decât Neptun. Ciudat este faptul că deocamdată nicio astfel de planetă nu a fost descoperită în Sistemul Solar, ceea ce înseamnă că Planeta 9 ar putea fi super-pământul care lipseşte din Sistemul Solar.