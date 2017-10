Poluarea ucide milioane de oameni la nivel mondial

Poluarea este răspunzătoare de moartea a milioane de persoane la nivel mondial, mare parte dintre acestea fiind cauzate de afecţiunile asociate acestui fenomen, precum probleme cardiace, accidente vasculare cerebrale şi cancer de plămâni, conform unui studiu internaţional de amploare.

Aproape toate decesele asociate poluării - circa 92% - se petrec în ţările sărace sau cu venituri reduse, a descoperit cercetarea.

De asemenea, în statele care au cunoscut o industrializare rapidă, precum India, Pakistan, China, Bangladesh sau Madagascar, poluarea este asociată cu nu mai puţin de un sfert din numărul total de decese.

"Poluarea este mai mult decât o provocare ecologică - este o ameninţare profundă şi omniprezentă ce afectează multe aspecte legate de sănătatea şi bunăstarea umană", a declarat Philip Landrigan, profesor în cadrul Icahn School of Medicine at Mount Sinai din Statele Unite, coparticipant la studiu.

Cercetarea a descoperit că poluarea a fost asociată cu circa nouă milioane de decese în 2015.

Aerul poluat - din cauze diverse, de la transport şi industrie până la sursele de foc - a fost cel mai important factor, asociat cu 6,5 milioane de decese, se mai arată în studiu.

Următorul factor important a fost apa poluată, răspunzătoare de răspândirea afecţiunilor gastrointestinale şi a infecţiilor parazitare şi de 1,8 milioane de decese.

Cel mai mare număr de decese înregistrate în anul menţionat, asociate cu poluarea, au fost înregistrate în India - 2,5 milioane - şi China - 1,8 milioane.

Studiul, realizat de o echipă internaţională de oameni de ştiinţă, alcătuită din circa 40 de cercetători, a utilizate date incluse în studiul studiul "Global Burden of Disease" al Institute for Health Metrics and Evaluation din cadrul Universităţii Washington.

Cercetarea a fost publicată vineri în jurnalul medical "The Lancet".