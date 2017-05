Recruter pentru compania la care lucrezi

Tot mai multe companii din România se bazează pe propriii angajaţi pentru a recruta oameni noi. Iar dacă cei recomandaţi demonstrează că pot rămâne în firma, cel ce i-a adus ia o primă substanţială.

E noul trend în IT, vânzări sau firme de producţie, aflate în permanentă căutare de oameni valoroşi. Recompensele nu sunt deloc de neglijat: în domeniul IT pot ajunge până la 20.000 de lei, potrivit protv.ro.

Dacă în anii ‘90 recomandarea unor rude sau prieteni la locul de muncă în vederea angajării era privită cu suspiciune, astăzi mulţi angajaţi îşi rontunjesc venturile dacă recomandă pe cineva cunoscut şi valoros. Un studiu recent arată că peste 90% dintre companiile de IT le acordă prime angajaţilor, când vin cu recomandări de candidaţi.

„O prietenă comună m-a pus în legătură cu prietena ei pentru postul de manager, am luat CV-ul ei, l-am trimis la HR, am avut emoţii că era şi un bonus implicat. Am fost anunţat când a fost acceptată oferta şi angajarea, iar la 3 săptămâni am primit bonusul“, declară Alex Constantinescu producător de console.

La fel a procedat şi Radu. Are 29 de ani şi lucrează într-o firmă de IT de aproape 6 ani. Până acum a propus 3 persoane pentru interviu şi pentru fiecare a primit 350 de euro.

Într-o companie de resurse umane sunt peste 70 de angajaţi. Cei care au venit în ultimii doi ani au fost aduşi, în mare parte, de alţi angajaţi. Unul dintre ei a fost propus de Raluca, după două luni de la angajarea ei.

Raluca Baciu, bussines developer HR, explică: „Cele mai mari bonusuri sunt pe IT dezvoltatori, dar şi în producţie unde e mare lipsă de angajaţi, precum şi în bănci, asigurări, orice industrie unde angajatorul are nevoie de oameni şi atunci fiecare angajat e un recruter pentru companie. E de 10 ori mai ieftin pe recomandare, decât pe firma de recrutare. Pentru soft developer plăteşti unei firme de recrutare 3400 – 4000 de euro, pe recomandare recompensezi angajatul cu 500 de euro.“

Sunt însă şi companii care în schimbul unei recomandări bune oferă zile libere sau chiar vacanţe, în bugetul alocat unei prime de recomandare.