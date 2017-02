Susan Buffett: amintiri din copilărie

Fiica miliardarului Warren Buffett, Susan Buffett, nu a ştiut că tatăl ei este extrem de bogat până când a împlinit 20 de ani, potrivit unui articol publicat de Business Insider.

„Nu am ştiut de averea tatălui meu decât după ce am terminat liceul şi plecasem din Omaha“, spune Susan. „Am văzut la un moment dat un articol în Wall Street Journal – cred că aveam 22-23 de ani atunci. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că se întâmplă mai multe lucruri decât ştiam eu“, povesteşte ea.

Susan Buffett, care a pus bazele Sherwood Foundation, o organizaţie dedicată evenimentelor de caritate pentru copii, a făcut dezvăluiri referitoare la copilăria ei într-un documentar despre Warren Bufett realizat de HBO – „Becoming Warren Buffett“.

În documentar, Susan oferă detalii inedite despre părinţii ei, despre copilăria în casa familiei din Omaha (Nebraska) şi despre motivele care l-au determinat pe tatăl ei să doneze o mare parte din avere cauzelor umanitare.

Ea a crescut în condiţii modeste, în pofida averii familiei. „Când eram copil, tata nu a avut prea mulţi bani şi nici nu era faimos“, explică Susan Buffett. „Nu am văzut nimic neobişnuit în modul în care se desfăşurau lucrurile în casa noastră. Mergea la birou în fiecare dimineaţă, sosea acasă şi cina cu noi în fiecare seară. Traiul nostru nu avea nimic ieşit din comun. Am locuit într-o casă caracteristică persoanelor din pătura de sus a clasei de mijloc“, îşi aminteşte Susan Buffett. Tatăl ei locuieşte în continuare în aceeaşi casă.

Susan îşi mai aminteşte că bănuielile sale referitoare la averea pe care o aveau de fapt au fost întărite de vizita făcută lui Warren Buffett de Adam Smith, autorul „Supermoney“, o carte despre industria financiară. „Cred că eram în ultimul an de liceu atunci; Adam Smith venise să viziteze casa noastră din Omaha. Îmi amintesc că imediat după ce am auzit numele cărţii am avut suspiciuni, dar nu cred că am vorbit despre asta la momentul respectiv.“