Artiştii şi Africa la Galeria întâlnirilor

O nouă ediţie a „Galeriei întâlnirilor“, coordonată de Daniel Sur, va avea loc, în această seară, de la ora 19.00, în spaţiul cultural Gallery (str. Leonida nr. 9-11, Bucureşti).

Cu această ocazie, va avea loc o călătorie virtuală în Zambia – ţara expediţiilor safari şi a spectaculoasei cascade Victoria. Invitat special este Lucian Muntean. Evenimentul are loc sub egida Asociaţiei Naţionale pentru Arte Vizuale Contemporane şi face parte din seria „Artiştii şi Africa“.

Lucian Muntean s-a născut în 10 octombrie 1974, în Sighişoara, unde a lucrat ca pictor ceramist în perioada 1994 – 1995. Este absolvent al Facultăţii de Geologie, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca. A lucrat ca fotojurnalist la mai multe publicaţii şi agenţii de presă şi este membru fondator al revistei Modernism.ro. În prezent, activează ca artist vizual, în medii de expresie precum fotografie, pictură şi ilustraţie de carte, având la activ numeroase expoziţii personale şi de grup, atât în ţară, cât şi internaţionale; participă la simpozioane de artă contemporană.

Republica Zambia este situată în partea central-sudică a Africii, învecinându-se cu Angola, R.D. Congo, Tanzania, Malawi, Mozambic, Zimbabwe, Botswana şi Namibia. Este renumită pentru expediţiile safari şi cascadele spectaculoase. Turismul este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei Zambiei. În această ţară, există 34 de parcuri naţionale şi 20 de rezervaţii naturale, unde pot fi admirate o faună diversă şi specii rare de păsări. „Chiar dacă au trecut 8 ani de atunci, încă am numeroase amintiri de acolo, pe care le împărtăşesc cu plăcere, dacă am prilejul. Prezentând numeroasele fotografii pe care le păstrez în arhivă, retrăiesc acele câteva zile fabuloase, pe care le-am petrecut la Livingstone, în sudul Zambiei. Aici, se află una din cele şapte minuni ale lumii şi anume Cascada Victoria (foto), declarată monument din patrimoniu UNESCO. Peisajul este realmente impresionant: fluviul Zambezi are o lăţime de 1,7 km în zona cascadei, iar apa cade de la 108 m înălţime, în faliile care formează Riftul Est-African. Măreţia acestei cascade am ilustrat-o atât cu imagini din proximitatea căderii de apă, din pădurea luxuriantă, cât şi din perspectivă aeriană, cu fotografii din elicopter. Podul Livingstone, din aval de Cascada Victoria, se află la graniţa Zambiei cu Zimbabwe. În acel loc am făcut o călătorie cu Trenul Royal Livingstone Express, tren de epocă, cu locomotivă cu aburi, construită în 1922“, povesteşte Lucian Muntean.