Bucureşti, oraşul jazz-ului

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului de jazz de la Bucureşti – eveniment organizat de ArCuB –, începe azi, şi se va desfăşura până pe 25 septembrie la Hanul Gabroveni şi în Piaţa George Enescu din Bucureşti.

Cu şapte zile de festival, o gamă variată de evenimente conexe, cinci zile de concerte live cu 15 trupe şi artişti de jazz din America, România, Germania, Finlanda, Bulgaria şi India, organizatorii pun pun Bucureştiul pe harta capitalelor Europene în care jazzul dă start-ul melancoliei de toamnă. La fel ca în fiecare an, ArCuB a pregătit un element nou şi pentru această ediţie Bucharest Jazz Festival. După premiera „New Jazz Works“ de anul trecut, o iniţiativă de impulsionare a compozitorilor români de jazz, şi după ce, începând cu ediţia a treia, Bucharest Jazz Festival a inaugurat evenimentele conexe de la sediul ArCuB, în acest an, încurajează publicul tânăr să guste o porţie fină de jazz, alături de artişti internaţionali aflaţi în premieră in România.

Noul director artistic al festivalului, interpreta de jazz Teodora Enache (foto), dezvoltă în acest an workshop-uri în timpul cărora tinerii muzicieni şi fani ai jazzului au ocazia să îi întâlnească, faţă în faţă, pe câţiva dintre artiştii internaţionali din line-up-ul festivalului, într-o serie de ateliere şi master class-uri.

Pentru deschiderea de azi, la ora 19.00, a fost pregătit un vernisaj de fotografie, ce explorează legătura dintre corp şi instrumentele muzicale, dar şi o întâlnire în exclusivitate cu Michel Antonelli, jurnalist la „Jazz Hot“, una dintre cele mai influente reviste de jazz din Europa şi din lume, în cadrul conferinţei „Jazz Hot: O prezenţă esenţială în istoria jazzului“. Expoziţia „Musical Body Sounds“ este semnată de Jakab Tibor, artistul român deţinător a 865 de premii internaţionale.

În timpul festivalului, pe 22 septembrie, de la ora 12.00, va fi prezentat „Low Down“, film despre viaţa lui Joe Albany, avându-i în rolurile principale pe John Hawkes şi Glen Close.

Pe scena festivalului din Piaţa George Enescu vor concerta, printre alţii: Sarosi Péter Azara & Tasi Nora (21 sept., ora 20.00), Elena Mîndru & Jyväskylä Big Band feat. Tuomas J. Turunen (21 sept., ora 21.30), Trio Alex Pădureanu (22 sept., ora 19.00), Bega Blues Band (22 sept., ora 20.00), Dan Ionescu Quartet (22 sept., ora 21.30). Pe 23 sept., de la ora 20.00, va avea loc concertul Second Meeting/ Decebal Bădilă – Petrică Andrei – Vlad Popescu, iar de la ora 21.30 va concerta Lisa Simone. În seara zilei de 24 sept., vor veni în Piaţa George Enescu Mino Cinelu & Theodosii Spassov (ora 20.00) şi The Kenny Werner Trio, de la ora 21.30.