Expoziţie despre România în Primul Război Mondial

La Muzeul Naţional de Istorie a fost deschisă, la sfârşitul săptămânii trecute, o expoziţie care, cu ajutorul sunetului, al luminii şi al dioramelor, recreează momentele trăite de soldaţii români între anii 1916 şi 1918, în timpul Primului Război mondial.

Publicul poate vizita expoziţia „România în Marele Război“ până pe 15 martie 2017.

Evenimentul este consacrat comemorării centenarului intrării în război a Regatului României, dar şi a situaţiei din Transilvania, Bucovina şi Basarabia, afectate, în cel mai înalt grad, de evoluţiile politico-militare din România anilor 1916-1918/19. Ziua de 14/27 august 1916 reprezintă un punct de cotitură în istoria noastră, ziua în care Regatul României şi-a trecut propriul Rubicon, chiar dacă, în realitate, milioane de români din Austro-Ungaria şi Imperiul Rus intraseră deja în Primul Război Mondial încă de la începutul lunii august 1914. La sfârşitul acestui război, în decembrie 1918, România era o altă ţară, iar procesul de formare a naţiunii române îşi găsea desăvârşirea. La 100 de ani de la aceste evenimente, în ciuda amputărilor teritoriale produse ca urmare a acordului Ribbentrop-Molotov şi a tratatului de la Craiova, România de azi este, în mare măsură, ceea ce s-a decis prin voinţa liber exprimată a reprezentanţilor naţiunii noastre la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, în anul 1918.

Credem că nu greşim dacă socotim decizia din august 1916 a guvernului de atunci al României ca marcând, mai mult decât oricare alta luată în ultimii 1900 de ani, dezvoltarea istorică a locuitorilor din acest spaţiu geografic, deoarece la sfârşitul marii conflagraţii, cu preţul unui fluviu de sânge şi a unei mări de lacrimi s-a desăvârşit unitatea naţională a românilor.

Spre deosebire de expoziţiile „clasice“ dedicate participării României la Primul Război Mondial, care se centrau pe evenimentele din Vechiul Regat şi pe victoriile militare din prima parte a campaniei din Transilvania şi, mai ales, pe cele de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, din vara anului 1917, cea de faţă şi-a propus să redea o imagine panoramică a lumii româneşti în integralitatea şi realitatea ei, deci şi a provinciilor istorice aflate sub administraţia austro-ungară şi rusească. Totodată, în expoziţie sunt prezentate şi subiecte mai puţin abordate până acum, cum ar fi înfrângerile militare din toamna-iarna anului 1916, suferinţele populaţiei civile aflată în refugiu sau rămasă sub administraţia militară străină, destinul prizonierilor români căzuţi în captivitatea Puterilor Centrale, epidemiile, viaţa cotidiană din tranşee, arta de război etc.

Dramatismul şi complexitatea epocii anilor 1914-1918 sunt pregnant redate prin documente oficiale şi private, presă, fotografii şi obiecte tridimensionale originale, multe dintre ele expuse pentru prima oară.