Film româno-american, în curând pe marile ecrane

Filmată în America şi în România, vorbită în engleză şi română, coproducţia româno-americană „Departe de tine/Far from here” este regizată de James Pillion şi îi are ca protagonişti pe actorul american Jonathan Ahmadi şi pe actriţa româncă Maria Dinulescu.

Filmul va fi lansat în cinematografele din România pe 31 martie.

În contrapunct cu personajul lui Jonathan Ahmadi îl regăsim pe Andi Vasluianu, în rolul unui om de afaceri din România. Din distribuţia filmului mai fac parte: Maia Morgenstein, Gelu Niţu şi Vasile Flutur, actor român stabilit la New York.

Filmul spune povestea lui Grant (Jonathan Ahmadi) şi a Sofiei (Maria Dinulescu), un cuplu proaspăt căsătorit, ce doreşte să-şi formeze o familie. Schimbările din viaţa profesională a Sofiei îi fac să se mute din America la Bucureşti, iar un an mai târziu, relaţia lor ajunge în impas, bântuită de promisiunile făcute şi nerespectate. Sofia este acum o fiinţă sigură pe ea şi ambiţioasă, iar Grant încearcă, fără succes, să-şi scrie romanele. O tragedie loveşte familia lui Grant, iar acesta trebuie să se întoarcă în America. Prinsă între carieră şi povestea de dragoste pe care o trăieşte, Sofia are de ales: pleacă împreună cu soţul ei pentru a-şi construi o familie sau rămâne alături de şeful ei (Andi Vasluianu) pentru a-şi dezvolta cariera în plină ascensiune?

James Pillion este regizor, producător şi fondatorul „Gyroscope Productions” - casă de producţie film cu sediul în Los Angeles. Născut şi crescut în Australia, James are un masterat în film în cadrul prestigioasei New York Film Academy. A produs şi regizat mai multe scurtmetraje şi videoclipuri muzicale pentru artişti consacraţi sau în devenire. „Departe de tine/ Far from here” este primul său film de lungmetraj.