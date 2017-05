Holograf, Compact, Cristi Minculescu & Iris cântă din nou împreună

După 20 de ani, Holograf, Compact şi Cristi Minculescu & Iris vor urca, din nou, pe aceeaşi scenă, în cadrul spectacolului „Ca pe vremuri”, care va avea loc, pe 15 iunie, de la ora 18.00, la Arenele Romane din Bucureşti.

Timp de 5 ore, prin hituri ca „Fata din vis”, „Un alt început”, „Cântec pentru prieteni” (Compact), „Baby”, „Trenul fără naş”, „Să nu crezi nimic” (Iris), „Dragostea mea”, „Banii vorbesc”, „Primăvara începe cu tine” (Holograf), trio-ul de aur al rock-ului românesc propune fanilor o reîntoarcere în vremea de altădată, când s-au născut hituri pe care este imposibil să nu le cunoşti şi care sunt nelipsite în continuare din playliste de radio şi petreceri private. Concertul „Ca pe vremuri” este o invitaţie din partea celor trei formaţii să ne amintim de vremea casetelor audio derulate cu creionul, a magnetofonului şi a radio-casetofonului, a programelor tv difuzate doar o oră pe zi, a turneelor de 100 de zile la rând, presărate cu poveşti savuroase şi cenzurate de vechiul sistem.

„Ne-am hotărât să facem acest spectacol deoarece, pentru noi, perioada de început a carierei noastre, - cum o numim noi - înseamnă cumva un val de succes şi corespunde cu perioada în care am început cu toţii muzica. Aveam cam 100 de concerte pe vară doar în Costineşti şi, bineînţeles, acolo ne întâlneam şi cu cei de la Compact şi Iris”, povestesc membrii Holograf.

Şi Paul Ciuci de la Compact îşi aminteşte cu drag de perioada de început a carierei lor: „Nici nu bănuiam cât de interesantă şi plină de surprize poate fi aventura în care am pornit în urmă cu 37 de ani şi continuă şi astăzi sub numele de «Compact». Am fost fericiţi, bucuroşi, trişti, dezamăgiţi, plini de speranţă, entuziaşti, inconştienţi, nemulţumiţi, şovăitori, hotărâţi, dar peste toate acestea am fost şi suntem recunoscători unui public minunat care ne-a dat voie să ne bucurăm de muzică şi care ne-a ajutat ca visele şi dorinţele noastre să devină reale”, a spus artistul.

La rândul său, Cristi Minculescu mărturiseşte: „«Ca pe Vremuri» este un cadou frumos pe care dorim să îl oferim publicului nostru, celor care ne iubesc muzica, celor care ne-au susţinut necondiţionat, pe alocuri cu nostalgie, de cele mai multe ori cu înflăcărare. Sper ca acest eveniment muzical să fie primit cu aceeaşi bucurie cu care noi toţi vom urca pe scenă, în această formulă, după mai bine de 20 de ani şi, de ce nu, să se repete cât mai des”.