În weekend, va fi Lună Plină

Festivalul „Full Moon Live“ îşi va deschide, azi, porţile la Arenele Romane din Bucureşti.

Evenimentul îi va reuni, în premieră pe cântăreaţa americană LP, pe Asaf Avidan – care revine în capitala noastră cu un concert acustic emoţionant –, pe Lucia, Moonlight Breakfast, Yellow şi Imagination Orchestra, dar şi DJ cunoscuţi.

Luna plină anunţă un weekend în care toate vor merge din plin şi în care, noua senzaţie a Americii, LP (foto), va cânta în premieră la Bucureşti.

Concertele vor începe, atât în această seară, cât şi mâine seară, de la ora 17.30 şi se vor prelungi până târziu în noapte (ora 1.00).

LP (Laura Pergolizzi) cântă rock, pop, indie rock, indie pop şi alternative rock. Descoperită de solistul trupei Cracker, David Loewry, şi-a produs alături de el, în 2001, primul album intitulat „Heart-Shaped Scar“. În postura de compozitoare a scris, printre mulţi alţii, pentru Rihanna, Christina Aguilera şi Cher. Hit-ul care a propulsat-o peste hotarele americane este „Lost on you“, lansat în iunie 2016. Alături de single-ul „Muddy Waters“, va face parte din cel de al patrulea album semnat de LP.

Asaf Avidan, cântăreţul israelian de muzică folk-rock născut în Ierusalim, dar crescut în Jamaica şi New York, şi-a lansat E.P.-ul de debut, „Now that you’re leaving“ în 2006, după o despărţire dureroasă care i-a inspirat drumul muzical. Porneşte o colaborare cu trupa The Mojos în concertele live. Primul său album, „The Reckoning“, a fost lansat în 2008, urmat de „Poor Boy/Lucky Man“ în 2009. Cu ajutorul casei de discuri Sony/Columbia cele două albume au fost relansate şi în Europa în 2010, respectiv 2011. În 2012, fragmente din melodia „Reckoning Song“ au fost folosite de DJ-ul Wankelnut pentru remix-ul „One Day“, care a devenit un hit internaţional care l-a împins pe Asaf pe poziţii fruntaşe în topurile din Germania, Austria şi Elveţia. Asaf Avidan şi-a croit drum prin lume cu o serie de concerte acustice, concept cu care a venit şi în România în 2014. Israelianul cu bunici români a fost foarte încântat să viziteze locurile în care ar fi putut trăi şi unde ar fi putut avea o altă viaţă.