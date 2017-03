Joshua Radin concertează pentru prima oară în România

Compozitorul de origine americană Joshua Radin va susţine primul său concert în ţara noastră, duminică, 5 martie, de la ora 21.30, la Hard Rock Cafe din Bucureşti. În deschidere, publicul va avea parte de un spectacol acustic cu Tiberiu Albu şi Mihai Angus de la Fameless.

Joshua Radin, este cunoscut pentru numeroasele piese care au fost incluse pe coloanele sonore ale unor seriale de succes în întreaga lume: „House MD” („Dr. House”), „Grey’s Anatomy” („Anatomia lui Grey”), „American Idol”, „Cougar Town”, „Scrubs” sau „One Tree Hill”. Cariera artistului a început în 2004, iar de atunci, a lansat şase albume de studio, care au ajuns pe primele locuri în topurile americane. Albumul „Simple Times” (2008) a ajuns în Top 10 UK la doar câteva zile de la lansare, iar albumul „Onward and Sideways” (2015) a fost caracterizat de presa de specialitate un album „de bun gust, delicat şi de o inefabilă blândeţe”, trei atribute care definesc personalitatea muzicală a lui Radin. Piese precum „Winter”, „I'd Rather Be with You” şi „Brand New Day” au zburat rapid peste ocean şi au ajuns pe buzele multor europeni. Joshua Radin a cântat până în prezent alături de artişti importanţi, ca Sheryl Crow, Tori Amos sau Gary Jules. Muzica sa, încărcată de sensibilitate şi delicateţe, are o aromă deosebită ce încântă sufletele ascultătorilor.

Fameless este grupul format de Tiberiu Albu, câştigătorul sezonului 4 „Vocea României”. Trupa are la activ 4 concerte ţinute cu casa închisă la Hard Rock Cafe, în Bucureşti, ultimul dintre acestea fiind dedicat lansării albumului de debut „Dreams without a Past”. Single-ul „For the Love of God” a fost difuzat intens la radio-urile de rock din România, iar albumul lor a primit serioase aprecieri din partea criticilor şi fanilor, confirmând natura deosebită a compoziţiilor şi sound-ul fresh şi solid al trupei.