„La La Land”, 5 premii Bafta

Producţia americană „La La Land“ a triumfat duminică-seară la premiile Academiei britanice de film, obţinând nu mai puţin de cinci dintre cele 11 premii pentru care a fost nominalizată şi consolidându-şi statutul de favorită la Oscaruri.

Comedia muzicală „La La Land“ a primit premiile BAFTA pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cea mai bună actriţă în rol principal, cea mai bună coloană sonoră şi cea mai bună imagine.

Iată lista câştigătorilor premiilor BAFTA din 2017.

Cel mai bun film: „La La Land“

Cel mai bun film britanic: „I, Daniel Blake“

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle

Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck („Manchester by the Sea“)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Emma Stone („La La Land“)

Cel mai bun actor în rol secundar: Dev Patel („Lion“)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis („Fences“)

Cel mai promiţător actor (votat de public): Tom Holland

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: „Under the Shadow“ (Babak Anvari – scenarist/regizor, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – producători)

Cel mai bun film într-o limbă străină: „Son of Saul“ (Laszlo Nemes)

Cel mai bun documentar: „13th“ (Ava Duvernay)

Cel mai bun film de animaţie: „Kubo and the Two Strings“

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea“)

Cel mai bun scenariu adaptat: Luke Davies („Lion“)

Cea mai bună muzică originală: Justin Hurwitz („La La Land“)

Cea mai bună imagine: Linus Sandgren („La La Land“)

Cel mai bun montaj: John Gilbert („Hacksaw Ridge“)

Cele mai bune costume: Madeline Fontaine („Jackie“)

Cel mai bun sunet: „Arrival“

Cele mai bune efecte vizuale: „The Jungle Book“

Cel mai bun scurt-metraj de animaţie britanic: „A Love Story“

Cel mai bun scurt-metraj britanic: „Home“

Cel mai bun machiaj şi cele mai bune coafuri: „Florence Foster Jenkins“

Cel mai bun design de producţie: „Fantastic Beasts and Where to Find Them“.