Legendara formaţie Jethro Tull a revenit în România

După concertul extraordinar susţinut, duminică, în Timişoara, la Filarmonica Banatul, Jethro Tull va performa, astăzi, de la ora 20.00, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti.

Formaţia care a vândut peste 60 de milioane de albume în toată lumea este pregătită să ofere fanilor din Capitală un show special. „Jethro Tull performed by Ian Anderson” este un spectacol ce îmbină muzica cu arta interpretativă şi va reuşi să creeze o seară plină de magie pentru fanii rockului. Jethro Tull a concertat pentru prima oară în ţara noastră în anul 2014. Spectatorii vor fi fascinaţi de amestecul fermecător de hard rock, folk şi tente de blues. Spectacolul „Jethro Tull şi Ian Anderson” îmbină muzica cu arta interpretativă şi reuşeşte să creeze o seară plină de magie pentru fanii rockului.

Înfiinţată în 1967, Jethro Tull este o formaţie originară din Anglia care a debutat cu albumul „This Way”. Trupa a obţinut succesul după lansarea celui de-al doilea material, „Stand Up”. Până în prezent, trupa a înregistrat peste 20 de albume de studio, 9 albume live şi 15 compilaţii. „Living in the Past”, „Locomotive Breathe”, „Bourée” şi „Aqualung” se numără printre cele mai cunoscute piese ale grupului. Muzica grupului îşi are rădăcinile în blues-ul britanic al anilor ’60 şi este marcată de o tonalitate vocală ieşită din comun, căreia i-a fost adăugat sunetul flautului. Iniţial, formaţia a cântat un blues rock experimental, însă, ulterior, a adoptat şi elemente de rock clasic, folk, jazz sau art rock. Jethro Tull şi-a schimbat frecvent componenţa, din care au făcut parte numeroşi instrumentişti celebri. De asemenea, formaţia a colaborat pentru concertele lor cu mai mulţi muzicieni de renume, precum: Phil Collins, Matt Pegg, Paul Burgess şi Steve Bailey.

Ian Anderson (foto) este un muzician de origine scoţiană, cunoscut ca veteranul Jethro Tull şi cel care a reinventat, de fiecare dată, stilul muzical al formaţiei. Artistul ştie să cânte la foarte multe instrumente, printre care: chitară, tobe, clape, bass, saxofon şi bineînţeles, flautul care a reprezentat mereu nota de originalitate a trupei. Anderson şi-a construit şi o carieră solo în care a lansat şase albume de studio şi două materiale live.