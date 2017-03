Legendara Lita Ford, pentru prima oară în România

Concertul chitaristei va avea loc, în această seară, la Hard Rock Café din Bucureşti, începând de la ora 21.30.

Supranumită „Regina muzicii rock”, Lita Ford este una dintre cele mai cunoscute chitariste din lume. Cariera ei muzicală a început pe scena rock, în 1975, în legendara trupă The Runaways. Avea doar 16 ani.

Neobosita vedetă cu o viaţă artistică, dar şi personală, plină de provocări şi de momente de reinventare, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Agerpres, că prezenţa sa în România va fi „'ceva special”, dar şi că următorul album de studio, la care lucrează în prezent, va fi unul „monstru”.

Lita Ford promite o seară deosebită pentru fanii săi din România, care visează de câteva decenii să o audă şi să o vadă live, lăsând să se înţeleagă faptul că unul dintre ingredientele prezente în timpul concertului va fi elementul-surpriză. „Lucrurile speciale se întâmplă spontan”, a spus chitarista despre show-ul său.

Artista a precizat, de asemenea, că prezenţa sa în România „este un lucru special”, trezind astfel speranţa fanilor săi nostalgici că vor putea auzi pentru prima dată live în România hituri care au făcut istorie, precum „Falling In and Out of Love”, „Cherry Bomb”, „Close My Eyes Forever” şi „Kiss Me Deadly”.

Inclusă în Top 10 al femeilor chitariste din toate timpurile, câştigătoare a premiului „Cea mai bună chitaristă” a anului 1989, nominalizată la Grammy pentru „Cea mai bună interpretare vocală feminină a unei piese rock”, Lita Ford s-a impus în lumea muzicii prin sonoritatea punk a pieselor sale, apariţiile provocatoare pe scenă şi prin spiritul rebel. În ciuda stilului de viaţă nonconformist, cu o viaţă artistică şi personală agitată, după cum reiese şi din volumul de memorii lansat anul trecut („Living Like a Runaway: A Memoir”) - o confesiune adesea şocantă prin sinceritatea cu care cântăreaţa descrie cele mai intime episoade ale vieţii sale - artista, care este mama a doi băieţi, nu ezită nicio clipă să îi susţină pe copii să studieze muzica şi să viseze la o carieră muzicală. „Aş încuraja orice copil să urmeze ceea ce se află în inimile lor şi nu inima altcuiva”, spune chitarista, care a recunoscut că momentul în care l-a văzut pe scenă pe Tony Iommi de la Black Sabbath, pe care l-a considerat „aproape ca un zeu”, a inspirat-o definitiv, deşi la acea vreme avea doar 13 ani.

Lita Ford, născută în Londra, în 1958 şi stabilită în Statele Unite, şi-a început cariera muzicală în adolescenţă, alături de o altă legendă punk-rock, Joan Jett, şi a cunoscut succesul personal după destrămarea trupei The Runaways, în 1979, moment în care a trebuit să se reinventeze, pe o scenă rock de la începutul anilor '80 dominată de bărbaţi. „'A fost ceva nou la acea vreme. Nicio femeie nu mai cântase aşa, la chitară şi la voce în acelaşi timp”, a spus ea.

De atunci, „Regina rockului” a lansat nouă albume de studio, al căror succes i-a propulsat cariera solo, artista plecând în nenumărate turnee internaţionale şi susţinând concerte memorabile, având ca invitaţi artişti de renume. Cel mai recent album, „Time Capsule”', lansat în 2016, reprezintă, aşa cum arată şi titlul său, o adevărată capsulă a timpului - o colecţie de melodii pe care Lita Ford le-a descoperit pe casete audio din anii '80 în care apar înregistrări cu artişti importanţi pe scena rock. „A fost înregistrat în timpul unei perioade incredibile din viaţa mea, în care toţi rockerii care sunt pe acest album se aflau în cea mai bună perioadă a carierei lor muzicale şi a vieţii. Aşa că are o magie în el”, a mărturisit Lita Ford. „Dave Navarro la mandolină/chitară, Gene Simmons la bass, Billy Sheehan la bass, Rick Neilson şi Robin Zander de la Cheap Trick, Jeff Scott Soto în duet la voce şi mulţi alţii, iar piesele sunt uimitoare!”', a adăugat chitarista cu tonalităţi de mezzo-soprană.

Întrebată când va putea fi ascultat un nou album purtând semnătura Lita Ford şi cum va suna acesta, artista a declarat pentru Agerpres că, deşi susţine numeroase concerte, lucrul la acesta este în toi. „Muncesc să adun oamenii potriviţi care să lucreze la următorul meu album. Vorbim cu diferiţi ingineri în acest moment. Nu avem nevoie neapărat de un producător, dacă avem ingineri extrem de buni. Ei au grijă de tot. Și sunt în meseria asta de 40 de ani. Cred că vom livra un album monstru. Dar va lua ceva timp”, a răspuns Lita Ford.