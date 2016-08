„Lumea visează“, concert acustic în curtea TVR

Casa de Producţie TVR, împreună cu Asociaţia Culturală Spectaculis, va prezenta, mâine, de la ora 20.30, un concert acustic denumit sugestiv „Lumea visează“.

Spectacolul, susţinut de de Alexandra Ungureanu împreună cu trupa the dAdA, va avea loc în cadrul proiectului „Teatru în TVR“.

Artiştii vor prezenta publicului un concept muzical ce se doreşte a fi un manifest pentru bunul gust, muzica de calitate, prietenie, emoţie şi armonie.

„«Lumea visează» este un exerciţiu frumos pentru toţi cei care mai speră şi cred în puterea prieteniei. Într-o lume invadată de emoţii negative şi subcultură, noi ne încăpăţânăm să visam şi să credem în bun gust şi în muzica făcută cu pasiune. Vă aşteptăm, aşadar, să visăm împreună şi să ne bucurăm de muzică“, promite Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, artista care nu mai are nevoie de nicio prezentare, cântă de un an şi jumătate alături de trupa the dAdA şi şi-au propus ca, împreună, prin această serie de concerte acustice, să aducă publicul mai aproape de muzica live.

Concertul acustic reprezintă un concept versatil, care poate ajunge uşor la inimile unei categorii foarte mari de spectatori, oferind prin specificul său live o sensibilitate aparte şi trăiri pe care doar interacţiunea directă a spectatorului cu artistul şi instrumentele în forma lor naturală, o poate oferi.

Accesul publicului se va face în baza biletelor, prin intrarea Pangrati, începând de la ora 20.00.