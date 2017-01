Oscar Weekend pentru cinefilii bucureşteni

Programul „Oscar Weekend“ oferă cinefililor şansa de a alcătui propriul palmares, urmărind o parte dintre filmele străine care şi-au reprezentat ţările în competiţia obţinerii premiului Oscar pentru cel mai bun film străin.

Proiecţiile vor avea loc la cinematograful „Elvire Popesco“ din Bucureşti, în perioada 13-15 ianuarie.

Nominalizările pentru premiile Oscar ale anului vor fi anunţate marţi, 24 ianuarie, iar în 26 februarie, va avea loc ceremonia de decernare a premiilor.

Programul „Oscar Weekend“ include: „Paradise“ de Andrei Koncealovski, premiat cu Leul de Argint pentru cea mai bună regie la Festivalul de la Veneţia de anul acesta, propunerea Rusiei la această categorie; filmul canadian „Juste la fin du monde“ în regia lui Xavier Dolan, recompensat cu Marele Premiu la Cannes (2016) sau „The Salesman“ în regia lui Asghar Farhadi (Iran) câştigător al premiilor pentru Cel mai bun actor şi Cel mai bun scenariu, la Cannes 2016.

Tot în cadrul festivalului, vor putea fi vizionate şi propunerile Australiei, Germaniei, Danemarcei sau Elveţiei. „Tanna“ (Australia) este o poveste de dragoste filmată în Vanuatu, în insula Tanna din Pacificul de Sud şi recompensată la Veneţia (2015) cu premiul publicului şi premiul pentru Cea mai bună imagine, în cadrul secţiunii „Settimana Internazionale della Critica“. Comedia „Toni Erdmann“, regizată de Maren Aden, reprezintă Germania în cursa pentru Oscar. Filmat aproape integral în România, „Toni Erdmann“ a fost desemnat Cel mai bun film al anului de către Federaţia Internaţională a Criticilor de Film (FIPRESCI) şi Cel mai bun film european de către Academia Europeană de Film (EFA). Danemarca propune „Land of Mine“, în regia lui Martin Zandvliet, câştigătorul premiului publicului de la Rotterdam, iar filmul elveţian de animaţie „Ma vie de courgette“, de Claude Barras, se află pe lista celor nouă titluri cu şanse la Oscar.

Propunerea României la Oscar, „Sieranevada“, în regia lui Cristi Puiu (foto), va da startul evenimentului, vineri, la ora 15.00, iar Franţa, Italia şi Finlanda completează programul festivalului cu proiecţiile filmelor „Elle“, de Paul Verhoeven (Globul de Aur 2017 pentru Cel mai bun film străin), „Fire at Sea“ în regia lui Gianfranco Rosi, documentar premiat cu Ursul de Aur la Berlin şi „The Happiest Day in the Life of Olli Mäki“ al regizorului finlandez Juho Kuosmanen, marele câştigător al secţiunii Un Certain Regard la Cannes.