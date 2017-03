Richard Clayderman, din nou în România

Pianistul francez Richard Clayderman, un obişnuit al scenei româneşti de mai mult de zece ani, revine şi în acest an cu un turneu dedicat femeii, ce include concerte în cinci oraşe, între 6 şi 10 martie.

Spectacolele vor avea loc în Timişoara (Sala Sporturilor „Olimpia” - 6 martie), Târgu-Mureş (Sala Sporturilor - 7 martie), Bucureşti (Sala Palatului - 8 martie), Constanţa (Sala Sporturilor - 9 martie) şi Galaţi (Sala Sporturilor „Dunărea” - 10 martie). Artistul va fi acompaniat de Camerata Regală.

În martie 2015, Clayderman a prezentat în premieră mondială la Bucureşti spectacolul „From Paris with Love”. Legendarul pianist, care se afla în acel an pentru a patra oară în România, a făcut această alegere „din dragoste pentru publicul român”.

„Fac muzică de la vârsta de şase ani şi întotdeauna mi-am dorit să fac ceva diversificat, să fiu mai diferit decât ceilalţi. Am în repertoriul meu şi muzică de dragoste şi muzică din filme, am un repertoriu universal care place şi în Europa, şi în Asia, şi în America Latină”, declara muzicianul într-o conferinţă de presă, în iulie 2013, la Braşov, unde venise din Noua Zeelandă şi de unde a plecat apoi în Japonia.

De altfel, şi de această dată, Clayderman va mai susţine până la sfârşitul acestui an concerte în Finlanda, Armenia, Tenerife, Croaţia, Serbia, Macedonia, Cehia, Coreea, Japonia, Israel, după ce în primele două luni din 2017 a încântat publicul din China, Lituania şi Letonia.

Richard Clayderman, pe numele său adevărat Philippe Pages, s-a născut la 28 decembrie 1953 în apropiere de Paris. Tatăl său, profesor de pian, a pus bazele pentru succesul de mai târziu al viitorului pianist şi a început să-l înveţe să cânte la o vârstă foarte fragedă. Se spune că, la vârsta de şase ani, Richard Clayderman putea citi notele muzicale cu mai multă dexteritate decât franceza natală. Când avea 12 ani, a fost acceptat la Conservatorul de Muzică, unde, la 16 ani, a câştigat premiul întâi. I se prezicea o carieră promiţătoare ca pianist clasic. Cu toate acestea, la scurt timp şi spre surprinderea tuturor, el a lăsat deoparte muzica clasică şi s-a îndreptat spre muzica contemporană. La acel moment, starea de sănătate a tatălui său se deteriorase şi nu-l mai putea susţine financiar. Astfel, viitorul pianist de succes a fost forţat să-şi abandoneze studiile clasice şi, pentru a-şi câştiga existenţa, şi-a găsit de lucru ca şi acompaniator la trupele contemporane sau în activitatea de studio. Viaţa lui s-a schimbat radical în 1976, când a fost invitat la o audiţie pentru interpretarea unei piese scrise de compozitorul Paul de Seneville pentru fiica nou-născută, Adeline, a prietenului său producătorul francez Oliver Toussaint. Tânărul Pages a fost audiat împreună cu alţi 20 de pianişti şi, spre surprinderea lui, a fost ales.

Single-ul, numit „Ballade pour Adeline„ („Baladă pentru Adeline”), a „dat lovitura”, fiind vândut, la vremea respectivă, în mod uimitor, în 22 de milioane de exemplare în 38 de ţări, iar Clayderman şi-a luat „un avânt” spectaculos. A fost momentul când şi-a schimbat numele din Philippe Pages în Richard Clayderman. Muzicianul a adoptat numele (de familie) al străbunicii sale, pentru a evita pronunţarea greşită a numelui său real în afara Franţei, după cum se explică pe site-ul său.

A fost începutul a ceea ce a devenit o poveste de succes remarcabilă, iar din acel moment, stilul de interpretare la pian distinctiv al lui Richard Clayderman i-a adus statutul de superstar peste tot în lume. Conform cuvintelor unui jurnalist german, „după Beethoven, el a făcut, probabil, mai mult decât oricine pentru a populariza pianul în întreaga lume”. Richard Clayderman, poate cel mai renumit pianist şi compozitor contemporan, a inovat muzica actuală, dând naştere unui nou stil, New Romantic, în care îmbină „mărcile” sale originale cu standarde clasice şi pop. De-a lungul impresionantei sale cariere ce se întinde pe câteva decenii, Richard Clayderman, pe care Nacy Reagan l-a supranumit „Prinţul romantismului” („The Prince of Romance”), a înregistrat peste 1.300 de melodii, are peste 150 de milioane de albume vândute, 267 de discuri de aur şi 70 de platină. A înregistrat vânzări record la nivel mondial, dar nu este doar un artist de studio. În ciuda reţinerii şi timidităţii sale naturale, el este în elementul său pe scenă. Un concert Richard Clayderman este o adevărată „superproducţie”.

”Îmi place să cânt live pe scenă”, spune el „pentru că am contact direct cu publicul meu. În concert, cu cei 10 muzicieni ai mei sau cu o orchestră simfonică, îmi place să amestec tempo-uri, ritmuri şi stiluri diferite, pentru a evoca toate tipurile de emoţie”.

Succesul internaţional al lui Clayderman a însemnat un itinerariu dur care, în trecut, i-a permis să susţină nu mai puţin de 200 de concerte în doar 250 de zile, în afara Franţei. În ciuda acestui fapt, rămâne devotat familiei. Are doi copii din două căsătorii. Cu actuala sa soţie, a treia, Typhaine, s-a căsătorit în 2010, însă nunta a fost ţinută în secret total faţă de toată lumea - cu excepţia câinelui lor, Cookie. „Richard şi cu mine nu am dorit o nuntă mare, tradiţională”, explică Typhaine. „Am vrut ca nunta să fie doar cu noi doi”.

Cu toate acestea, sunt şi alte lucruri legate de Clayderman pe care puţini oameni le ştiu. De exemplu, faptul că porecla lui este Phiphi şi toţi prietenii apropiaţi îi spun aşa. Sau faptul că acordă o atenţie alimentaţiei, pentru a-şi menţine greutatea, chiar dacă îi este greu să reziste la anumite deserturi. Iar unul dintre cele mai profunde regrete ale sale este că nu are darul de a vorbi mai multe limbi, care i-ar fi de mare ajutor în cariera sa internaţională.

La 13 decembrie 2003, Richard Clayderman era prezent pentru a doua oară în Bucureşti cu un concert, pe care l-a susţinut la Sala Mare a Teatrului Naţional. De atunci, muzicianul a revenit constant pe scene din diferite oraşe din ţara noastră.