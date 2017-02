Satiră învăluită în ritmurile valsului, la Naţionalul bucureştean

Pe scena Sălii Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti va fi jucat, mâine, de la ora 19.30, spectacolul „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand“, pus în scenă de maestrul Ion Caramitru.

Textul piesei este semnat de Iulian Margu. Scenografia aparţine Mariei Miu, iar ilustraţia muzicală este realizată tot de Ion Caramitru.

Piesă românească în două acte, satiră învăluită în ritmurile valsului, „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand“ este o surprinzătoare poveste a unei familii, traversând deceniile, şi a unui pian de marcă, pe turnanta istoriei.

„O piesă cu o structură de text în puzzle, cel puţin aşa am văzut-o eu (...). Povestea de bază este desfăcută în mai multe compartimente, reprodusă în mai multe epoci, refăcută abia în final pentru înţelegerea deplină a poveştii. Ca stil, are şi un soi de umor frust şi unul derivat, are foarte multe trimiteri într-o simbolistică ce sparge tiparele timpului şi spaţiului“, ne încredinţează regizorul Ion Caramitru.. Sau, altfel spus, „o scurtă istorie a României moderne povestită cu ajutorul unui pian fermecat“, cum spune autorul piesei.

Actorii din distribuţia piesei – Lari Giorgescu, Dorin Andone, Carmen Ungureanu, Teodora Mareş, Armand Calotă, Fulvia Folosea, Eduard Adam, Ioan Andrei Ionescu, Florina Cercel şi Theodora Calotă – vor evolua într-un decor aproape cinematografic, oferind spectatorilor o comedie „de-a râsu-plânsu“, în pur stil românesc şi pe acordurile muzicii lui Chopin.

„Se pare că avem de-a face cu unul dintre cele mai bune texte care au apărut în dramaturgia românească în ultimele două decenii. (...) marele aliat, Decorul: Decorul – ca şi costumele – create de acea excepţională scenografă care este Maria Miu. Un alt aliat de forţă în crearea atmosferei acestui spectacol este Muzica... Cât priveşte distribuţia, ea cuprinde actori ai teatrului, unul şi unul... Toţi au creaţii remarcabile (...) nu-i pot cita pe toţi actorii, aşa cum ar merita harul şi performanţa lor. Aş remarca, totuşi, două excepţionale creaţii: Florina Cercel, în rolul Teodora şi Carmen Ungureanu, în Eliza“, scrie Andrei Crăciun în Ziarul Metropolis.