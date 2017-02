Saxofonistul Kenny Garett, pentru al treilea an consecutiv în România

Jazz Syndicate Live Sessions continuă seria concertelor de la Sala Radio din Bucureşti cu nume de referintă ale jazz-ului internaţional. După două concerte sold-out în 2015 şi 2016, ilustrul saxofonist şi compozitor, Kenny Garrett, revine pe scena Sălii Radio, alături de formidabilul său Quintet. Concertul va avea loc, mâine, de la ora 20.00.

Kenny Garrett revine în România în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album de studio, „Do Your Dance”, lansat sub egida Mack Avenue Records. Pentru oricine a ajuns la un concert Kenny Garrett, spiritul acestui nou album este evident. Mai mult decât orice alt artist în jazzul tradiţional contemporan, saxofonistul este cunoscut pentru felul în care face publicul să vrea să se ridice de pe scaune şi să se mişte pe ritmul muzicii. Aşa cum excelent au remarcat cei de la prestigiosul „The Guardian”, energia lui Kenny este infecţioasă: „Fanii de jazz dansează la concertele lui Kenny – energia fostului saxofonist a lui Miles Davis este infecţioasă! Și, diferit de mulţi artişti de jazz care adoptă influenţe pop, Kenny nu simplifică deloc stilul propriu, trecând prin piese dificile de hard-bop ca şi când ar fi cântece pentru copii”, notează „The Guardian”.

În vârstă de 57 de ani (născut la 9 octombrie 1960, în oraşul Detroit), artistul a urcat treptele consacrării mai întâi ca membru, în 1978, al Orchestrei Duke Ellington (condusă pe atunci de fiul marelui şef de formaţie, Mercer Ellington), trei ani mai târziu ca saxofonist în Orchestra Mel Lewis, apoi în Quartetul bateristului Dannie Richmond. „Am cântat cu Sting, am cântat cu Guru sau Q - Tip, dar am urcat pe scenă şi alături de legende ale muzicii, cum ar fi Woody Shaw, Freddie Hubbard sau Art Blakey & the Jazz Messengers. Am iubit întotdeauna muzica, în toată varietatea ei”, spune artistul. Decisivă pentru formarea muzicianului cât şi pentru notorietatea sa a fost colaborarea, timp de cinci ani, cu grupul celebrului trompetist Miles Davis, inclusiv prin realizarea a trei albume împreună cu acesta.

În deschiderea concertului legendarului saxofonist Kenny Garrett, va cânta trupa Ethnotic Project, un proiect inedit, ce îmbină folclorul românesc cu sonorităţi de jazz. Trupa, formată din Irina Sârbu (voce), Cezar Cazanoi (flaut şi caval), Capriel Dedeian (chitară), Anatol Cazanoi (ţambal şi clapă), Laurenţiu Horjea (chitară bass) şi Dragoş Mihu (tobe şi percuţie), abordează un repertoriu alcătuit din melodii ce aparţin folclorului românesc autentic, orchestrate pe o textură sonoră originală, în care formulele melodico-ritmice se combină inspirat cu libertatea jazz-ului. Melodia fluierului românesc pluteşte elegant şi sigur peste armonii sofisticate, instrumentele îşi combină culorile în sonorităţi încântătoare neaşteptate, vocea alternează cuvintele cu pasaje de improvizaţie jazz-istică şi întregul se alcătuieşte pe un eşafodaj solid şi ferm, ce lasă fiecărui interpret libertatea de a se desfaşura în solo-uri pline de imaginaţie.

Kenny Garrett va susţine un concert şi la Cluj Napoca, în data de 25 februarie, la Casa de Cultură a Studenţilor.