Spectacol despre lucrurile care ne compun viaţa, la Teatrul Nottara

„Somnambulism”, de Iaroslava Pulinovici, o nouă producţie Nottara, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, va fi prezentat, în această seară, de la ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin”. Traducerea textului este semnată de Bogdan Budeş.

Piesa introduce spectatorul într-un univers actual, foarte dinamic ce pendulează între bucurie şi tristeţe, între acele lucruri care ne compun viaţa şi uneori ne-o ghidează. Această călăuză este cheia înţelegerii societăţii actuale, pornind de la invidiul somnambul care orbecăie în căutarea unei raţiuni care să explice ceea se întâmplă cu el în prezent. Astfel, avem o perspectivă de la orizontală spre verticală.

Această nouă montare este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”, desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul Nottara. În cadrul acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: „Corul lui Caron”, „Janna” şi „Somnambulism”.

„Piesa este de factură realistă, dezvoltată pe structura unui scenariu de film. Textul pune pe masă nişte probleme foarte serioase: vorbeşte despre minciună, despre un bărbat la 40 de ani (personajul Slava – n.n.) căruia îi moare soţia lovită, de o maşină pe trecerea de pietoni. Când s-a întâmplat asta, el era în maşina familiei, blocat în trafic, departe de locul în care soţia şi-a pierdut viaţa. O situaţie foarte frustrantă. După înmormântare, se uită în arhiva de mail-uri a soţiei. Acolo, găseşte o corespondenţă între ea şi un bărbat şi deduce că băiatul lor, de 15 ani, nu este, de fapt, al lui, ci al soţiei sale cu acel bărbat. Din acel moment, are un şoc, începe să realizeze cât de multă minciună e în jurul lui, şi, la rândul lui, cât de mult minte şi a minţit, pentru că şi el are o relaţie cu o altă femeie, relaţie ce durează deja de 4 ani. Asta e tema principală a piesei: minciuna. Apoi, mai este vorba despre faptul că, la 20 de ani, ai nişte visuri, nişte idealuri. Cu timpul, se întâmplă ceva în viaţa noastră, ne ia valul şi, fără să vrem, ne abatem de la drumul pe care ni l-am dorit iniţial. Devenim altcineva. Ei bine, în spectacolul meu este vorba despre un bărbat care s-a rătăcit la un moment dat în viaţa lui. Șocul emoţional îi generează o criză existenţială şi este un hop pe care nu reuşeşte să îl mai depăşească. De aici şi opţiunea pentru spaţiul de joc – o şosea care se deformează. De fapt, ne aflăm în mintea lui. Asta mi-am propus, să încercăm o introspecţie în universul lui Slava. De aceea am apelat la amplificarea vocilor; am încercat să creez senzaţia asta că intri în sufletul omului, că poţi să auzi gândurile personajelor. Asta a fost senzaţia pe care am avut-o când am citit piesa, spre exemplu. Totul era de film, foarte intim. Și am încercat să transpun asta în teatru. Pe de altă parte, în spectacol mai este vorba şi despre faptul că nu poţi să mai schimbi mare lucru, la un moment dat, în viaţa ta. Asta cred eu. Cel puţin acum.”, spune regizorul Alexandru Mâzgăreanu despre noua sa montare, într-un interviu acordat ziarului „Metropolis”.

Din distribuţia piesei fac parte actorii Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin Cociş, Diana Roman şi Iulian Mihai Cristea. Scenografia este semnată de Rodica Der, iar ilustraţia muzicală de Alexandru Suciu.