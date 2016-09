Stop Cadru – Bucureştiul in-vizibil, eveniment cultural pentru copii şi tineri

ArCub Gabroveni găzduieşte, începând de azi până în data de 14 septembrie, un eveniment cultural cu, despre şi pentru copii şi adolescenţi.

Desfăşurat sub titlul „Stop Cadru – Bucureştiul in-vizibil“, evenimentul are loc în cadrul candidaturii Bucureştiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Timp de o săptămână, Hanul Gabroveni se va deschide publicului tânăr cu o serie de activităţi – workshop-uri, ateliere de creaţie, laboratoare de cercetare artistică, performance-uri, concerte, expoziţii şi proiecţii de filme. Toate sunt create de copii sau tineri bucureşteni, şi dedicate celor de vârsta lor, care sunt pasionaţi de artă (de orice fel).

Proiectul cuprinde mai multe evenimente, printre care: „Creating the City“ – atelier creativ dedicat copiilor şi adolescenţilor; un proiect pilot al Bucureşti 2021 – Capitală Europeană a Culturii, oraş candidat; „Bucureştiul Meu“ – spectacol creat de studenţii UNATC; „Showcase of Young Talent“ (SYT) – eveniment care va expune portofiile unor artişti la început de drum; „3 Days of Youth“ – 3 zile de expoziţii, discuţii, proiecţii de film şi ateliere, dedicat adolescenţilor şi „Bucureşti. Instalaţie umană“ – spectacol de teatru, producţie ArCub – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

Spectacolul „Bucureştiul meu“ va avea loc, mâine, de la ora 19.00, la ArCub Gabroveni – Sala Mare. Din distribuţie fac parte: Claudia Ene, Mădălina Ţapu, Adelina Toma, Vlad Brumaru, Cristiana Luca, Vlad Galer, Alexandra Răduţă, Paul Nistor, studenţi anul II Actorie, UNATC Bucureşti. „A scrie despre Bucureşti devine un pretext pentru a scrie despre tine. Despre tine student la UNATC, venit de prin cartierele bucureştene sau de oriunde din ţară: Piatra Neamţ, Alba-Iulia, Caracal, Botoşani, Crivina (un sat din Giurgiu) sau din Chişinău. Aici, Bucureştiul este acel Acasă al tău. Aici ai învăţat să conduci noaptea, ai alergat pe străzi, ai stat singur pe treptele de la Universitate, ai iubit, ai avut senzaţia că nimicul de acasă nu este diferit de nimicul de aici, te-ai dus la facultate cu gândul că habar nu ai ce o să ţi se întâmple peste 10 ani, te-ai dus la castinguri şi ai ajuns acasă gândindu-te că eşti doar un produs care trebuie cumpărat, te-ai întors în şcoală şi ai sperat că, după ce termini facultatea, vei şti încotro s-o apuci. Speri că cineva te va considera necesar şi îşi va deschide uşa. Speri“, spun realizatorii spectacolului despre sursa lor de inspiraţie.