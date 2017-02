Tragi-comedia satului românesc, la TVR 1

Un film documentar realizat de regizorul Şerban Georgescu în urma experienţei personale de „viaţă la ţară“ va putea fi vizionat, în premieră Tv, duminică, de la ora 21.00, la TVR 1.

Intitulat „Varză, cartofi şi alţi demoni“, filmul documentar îl invită pe privitor în Lunguleţu, un sat din apropierea Bucureştiului, unde 1.000 de agricultori aşteaptă an de an, în piaţa locală, să îşi vândă cele peste 100.000 de tone de varză. La finalul zilei, au de ales între a vinde pe nimic sau a-şi îngropa recolta. Povestea lor este similară cu cea a agricultorilor din toată ţara. O vom afla din documentarul semnat de regizorul Şerban Georgescu, realizat în parteneriat cu Televiziunea Română. Intrigat de faptul că în schimbul a 100 de lei a primit o tonă de varză, regizorul a decis să petreacă un an în acest sat şi să lucreze pământul cot la cot cu sătenii. Încearcă să înţeleagă de ce aceste familii de agricultori, aparent prosperi şi cu şanse de a avea un trai bun, trăiesc pe datorie, deşi au în mână uneltele unei afaceri de succes – pământ roditor, utilaje moderne, recolte bogate. Primarul şi câţiva săteni au şi idei, şi posibile soluţii. Dar pot ei oare să depăşească lipsa de încredere în orice decizie „colectivă“ sau în orice lider?

Satiră a realităţilor curente din agricultura europeană, în naraţiunea regizorului însuşi, filmul relatează din interior strădania unui sat de a ieşi din acest cerc vicios, prezentată într-un stil specific românesc: cu haz de necaz...

Vorbind despre „Varză, cartofi şi alţi demoni“, producătorul Branko Lustig, câştigător a două Premii Oscar, a comentat: „Cred că este un film foarte actual, cu un uriaş potenţial de piaţă“.

Documentarul a fost prezentat în premieră în noiembrie 2016, la Dok Leipzig, cel mai vechi festival de film documentar din lume, dar şi unul dintre cele mai reputate în ceea ce priveşte documentarul artistic, filmul de animaţie şi proiectele interactive. Din echipa de producţie a filmului produs de Elefant Film în coproducţie cu Kolectiv Film şi în parteneriat cu TVR fac parte Bogdan Slăvescu – director de imagine, Ioan Iacoban, Alex Iosub – sunet.