Trupa americană Evanescence va concerta în Bucureşti

Evanescence (foto), renumita formaţie rock din Statele Unite, va concerta, pe 29 iunie, în premieră, pe scena Arenelor Române din Bucureşti. Show-ul se anunţă a fi unul spectaculos, formaţia va veni la Bucureşti cu un arsenal întreg de hituri, care sunt pe buzele fanilor din întreaga lume.

În aceeaşi seară, le vor fi alături pe scenă trupa Killa (Italia), Sede Vacante (Grecia) şi Fall Has Come (Italia).

Amy Lee, solista formaţiei Evanescence, a dezvăluit numele noului album de studio ce va ajunge la fanii trupei în toamna acestui an. Materialul se va numi „Synthesis” şi este unul dintre cele mai importante proiecte ale trupei, deoarece aduce schimbări majore în structura muzicii Evanescence.

Trupa se află din nou în formula magică în care vocea celebrei cântăreţe Amy Lee înnobilează piesele care au consacrat Evanescence şi care au rămas nemuritoare pe buzele fanilor din întreaga lume. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare pe plan mondial, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două Grammy, primite în anul 2004 pentru piesa „Bring Me to Life”, la categoriile „Best New Artist” şi „Best Hard Rock Performance”.

Albumul „Fallen” a rămas şi în ziua de azi în topul preferinţelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platină în întreaga lume. Este unul dintre cele opt albume ale tuturor timpurilor care au reuşit să rămână în top „Billboad 200” pentru o perioadă mai mare de un an. „The Open Door” (2006) a marcat un nou succes în palmaresul celebrului grup, cu piese ca „Lithium” sau „Sweet Sacrifice”, iar „Evanescence” (2011) a ajuns pe primele locuri imediat după lansare şi a fost premiat cu Aur în Australia, Canada şi Marea Britanie.

Muzica formaţiei Evanescence poartă o paletă întreagă de influenţe şi a fost încadrată de criticii de specialitate în diverse categorii, de la rock, nu metal şi gothic, la industrial, progressive sau hard rock. Cu valenţe sofisticate şi o atenţie deosebită pentru detalii, trupa a reuşit să ofere publicului piese fascinante care au trecut deja de proba timpului.

Supergrupul italian Killa este format din trei artişti unici, solista Gianna Chilla, chitaristul Simone Gianlorenzi şi Dj-ul Emiliano Torquati, a căror vastă experienţă s-a contopit într-un proiect unic, intitulat Killa. Cei trei artişti au background-uri muzicale extrem de bogate, concertând pe scene mari alături de nume grandioase. Simone Gianlorenzi, considerat a fi unul dintre cei mai buni chitarişti din Europa, endorsat oficial de către Yamaha, a cântat pe scenă alături Steve Vai, Kee Marcello, Vinnie Moore, Guthrie Govan. Emiliano Torquati este cunoscut sub numele de „Skrillex” al Italiei, iar Gianna Chilla cântă în turnee mondiale încă de când avea 18 ani. Killa abordează un stil neîngrădit de genuri, trecând cu uşurinţă de la nu metal la rock şi muzică electronică în cel mai artistic mod cu putinţă.

Sede Vacante este un proiect Goth Rock/Metal extrem de ambiţios, ce a luat naştere în 2013, în Grecia, sub atenţia multi-instrumentalistului Michael Tiko şi a frumoasei soliste Constantine Alex. Ulterior, toboşarul Jannis Konst şi basistul Jim Siou au completat lineup-ul trupei greceşti alături de care concertează pe scenele europene. „Skies Infernal” este titlul albumului de debut pe care Sede Vacante l-au lansat, în 2016.

Proiectul alternative rock Fall Has Come a cucerit scena italiană încă de la primele sale piese, luând cu asalt, într-un timp extrem de scurt, toate topurile naţionale. Ecourile muzicii Fall Has Come au ajuns până în Țara Galilor şi Scoţia, unde formaţia este nelipsită de pe canalele de radio. Toţi membrii trupei sunt muzicieni profesionişti. cu o vastă experienţă artistică, iar compoziţiile lor sunt puternic încărcate de emoţie.

Evenimentul concertistic de la Arenele Romane este organizat de METALHEAD & BestMusic Live Concerts