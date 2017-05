Trupa Travka la aniversare

Formaţia Travka va susţine, în această seară, de la ora 20.00, în Sala Studio a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, un concert menit a marca 15 ani de activitate.

Accesul publicului este permis începând de la ora 19.00. Pentru acest concert, Sala Studio a TNB va avea formatul de Arenă (circular).

„Pentru mine, acest concert aniversar marchează 15 ani din existenţa unei trupe care, prin muzica ei, a însemnat enorm pentru un important segment de public din România. Chiar dacă în aceşti ani am scos doar 3 albume şi nu am avut un succes în adevăratul sens al cuvântului, Travka a parcurs o bună bucată de istorie muzicală contemporană, într-o societate destul de închisă şi amorţită socio-cultural. Am cântat şi spus în versuri o mică parte din angoasele şi neîmplinirile unei generaţii, iar asta, combinat cu dorinţa de a schimba ceva în propriile noastre cântece, ne-a adus până aici. 15 ani... aşa un număr e musai să fie un cap de drum şi un posibil nou început. Nu ştiu dacă aş repeta experienţa, ori dacă ea m-ar repeta pe mine, cert este că, pe 22 mai o să cântăm la TNB! Să cânte muzica! Travka!” spune George Gâdei, solistul trupei.

Travka (numele trupei înseamnă în limba rusă iarbă) este o formaţie de rock alternativ care a fost formată la Focşani în anul 2002. Componenţa trupei este: George Gâdei (voce), Misha Gâlcă (chitară, bass), Alexei Țurcan (chitară, acordeon, keys) şi Cristian Chirodea (tobe). Prima piesă înregistrată este „Noapte”, difuzată în premieră la RadioDada şi care a rămas pe locul 1 în topul radioului timp de un an. A urmat Live Tour Travka în Europa care s-a bucurat de un real succes, iar la revenirea în ţară, trupa a participat la cel mai important festival rock Top T Buzău, unde a fost remarcată şi încurajată de specialişti. Travka este numită „trupa noului val”. Albumul „Vreau să simt Praga”, lansat în anul 2007, a fost primul album românesc lansat gratuit pe internet.

În 2008 au anunţat desfiinţarea trupei, trei membri începând proiectul Discoballs, dar în martie 2010, Travka şi-a anunţat revenirea în noua formulă. Cele mai ascultate melodii pe contul oficial YouTube sunt „Iubire”, „Corabia nebunilor”, „Soare răsare”, „Aici sunt Eu”, „Înger sedat” şi „Fetele-n lună”. Au participat, anul acesta, la turneul itinerant „Overground Elements Reunited”, cântând în marile oraşe din România (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara) alături de formaţiile: byron, The Mono Jacks şi Robin and the Backstabbers.