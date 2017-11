Cea de-a patra ediţie WE LOVE RETRO, din cadrul Transylvania Music Events, care va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie, începând cu orele 20.00, la Sala Polivalentă Cluj-Napoca, aduce pe scenă 6 nume reprezentative ale anilor '90: 2 Unlimited, Haddaway, Corona, Dj Sash!, iar în premieră N&D şi Sweet Kiss, care s-au reunit în exclusivitate pentru acest eveniment.

2 Unlimited - Consacrata trupă tehno-dance, care s-a remarcat prin single-ul „No limit”, prezent pe prima poziţie a chart-urilor europene şi care a vândut peste 18 milioane de albume în întreaga lume, va concerta pe scena WE LOVE RETRO într-o formulă nouă. Prezent va fi doar un membru original al trupei 2 Unlimited, Ray Slijngaard, alături de noua solistă Kim Vergouwen.

Haddaway - Artistul olandez, care a făcut furori cu piesa „What is love” şi are peste 900.000 de albume euro-dance vândute, va fi pentru prima dată în Cluj-Napoca.

Corona - Plină de viaţă şi exotică, personajul principal al trupei italiene, Olga Maria de Souza este pregătită să recucerească publicul cu celebrele piese „Rhythm of the Night”, „Baby Baby”, „Try me out” şi multe altele.

Dj Sash! - Echipa germană, care a dat startul evoluţiei muzicii electronice şi care a câştigat peste 65 de premii, revine în România după nouă ani. Celebra piesa care a răsunat în cluburi, „It's my life” este unul dintre hit-urile ce vor fi mixate pe scena WE LOVE RETRO.

N&D - Îndrăgitele piese „Nu pot să te uit”, „Vino la mine” sau „Visul tău” vor prinde din nou viaţă. Chiar dacă anul 2003 i-a separat pe cei doi artişti, Nik revine pe scena celei mai mari petrecere retro din ţară.

Sweet Kiss - Anii '90 au dat naştere şi trupei Sweet Kiss, care a marcat muzica românească prin celebrul hit „Alin, Alin”. Cei 3 membri: Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni şi Laurenţiu Vasioi nu au mai concertat împreună din anul 2004, iar Transylvania Music Events a reuşit să reunească toţi membrii originali ai trupei pentru evenimentul din acest an.