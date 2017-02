Adoptă un ursuleţ

Singurul orfelinat pentru urşi din Europa se întinde pe o suprafaţă de circa 3000 de hectare în munţii Hăşmaş. Aici, urşii orfani pot să înveţe cum e viaţa speciei lor astfel încât ei să poată fi eliberaţi, ulterior, în sălbăticie.

WWF, organizaţie ce susţine conservarea naturii, a lansat campania de strângere de fonduri „Nepregătiţii”, pentru ca Centrul de Reabilitare a Urşilor Orfani să îşi continue activitatea.

Campania propusă de Thinkdigital România îşi propune să comunice românilor de pretutindeni că pot „adopta” un urs, urmând ca acesta să-şi continue viaţa în sălbăticie, după ce primeşte un minim de ajutor la Centru (vaccinuri, hrană, minimă întreţinere).

Până acum au declarat public că au adoptat un ursuleţ Irina Margareta Nistor, Orkid, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers şi Lucia.