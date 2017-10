Amenzi de 17.000 de lei în acest an pentru minele din Valea Jiului

În acest an ITM a făcut 43 de controale la Complexul Energetic Hunedoara, fiind aplicate 185 de avertismente, precum şi două amenzi în valoare de 17.000 lei, pentru nereguli descoperite inclusiv la Mina Lupeni, potrivit Mediafax.

Astfel, Mina Lupeni a fost sancţionată cu o amendă de 10.000 lei, în primăvara acestui an, după ce s-a descoperit că într-o galerie nu era suficient loc.

„Mina Lupeni a fost sancţionată cu 10.000 lei pentru obturarea intrării în abataj. Altfel spus, în galeria respectivă nu era suficient loc, era obturat din diferite cauze şi a fost aplicată o amendă pentru că exista o stare de pericol de accidentare”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, Sorin Istrate.

De asemenea, ITM Hunedoara a aplicat o amendă de 7.000 lei minei Vulcan, pentru că ortacii intrau în subteran cu echipamente de protecţie necorespunzătoare.

Pe de altă parte, administratorul companiei Gerom Internaţional din Petroşani, care a livrat, până în luna mai a acestui an, stâlpii de susţinere pentru minele din Valea Jiului, a declarat că ultima livrare la mina Lupeni a fost realizată în anul 2013.

„În martie 2013 am livrat ultima dată stâlpi hidraulici la mina Lupeni. Stâlpii au o garanţie de 18 luni din momentul montării, dar nu au fost niciodată probleme cu stâlpii, nu au fost returnaţi. În luna mai a acestui an a expirat contractul de livrare a stâlpilor hidraulici cu Complexul Energetic Hunedoara, acum livrăm doar grinzi de susţinere”, a explicat Andrei Leca.

Potrivit administratorului societăţii Gerom Intrernaţional, în luna mai a fost organizată o nouă licitaţie pentru livrarea de stâlpi hidraulici pentru minele din Valea Jiului, la care compania nu a mai participat.

„Momentan nu avem contract de livrare de stâlpi cu Complexul Energetic Hunedoara. Noi la ultima licitaţie nu am participat, am avut motivele noastre, şi a participat o firmă din Târgu Jiu, care n-a livrat niciun fel de stâlpi către ei, pentru că sunt nişte stâlpi care nu au corespuns tehnic, au fost refuzaţi de către Complexul Energetic Hunedoara. Acea firmă nu poate să-i producă, voiau să-i cumpere de la noi, chiar ni s-au adresat. Din acest motiv, noi am şi deschis o acţiune în instanţă, pentru că au făcut o propunere tehnică la licitaţie pe care nu au putut-o susţine. Noi am contestat licitaţia”, a mai explicat Andrei Leca.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, declara vineri, după accidentul de la mina Lupeni, în care doi mineri au murit şi unul a fost rănit, că stâlpii de susţinere ai galeriei de la mina Lupeni erau subţiaţi, anunţând noi investiţii în mină.

Mina Lupeni a fost inaugurată în anii '30, iar până în prezent, 220 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma incidentelor petrecute în subteran.