Campania CFR #SEPOATE a ajuns la Timişoara

Cel mai modern vagon din România, cu internet, aer condiţionat şi camere de filmat, a ajuns, ieri, în Gara de Nord din Timişoara, în cadrul campaniei naţionale #SEPOATE, derulată de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNFMCV), împreună cu CFR Călători, în perioada 18 septembrie - 15 noiembrie, prin care se doreşte obţinerea de investiţii în calea ferată.

Vagonul cu 117 locuri a fost modernizat la atelierele CFR Griviţa din Bucureşti şi circulă pe perioada desfăşurării campaniei, ataşat la garniturile de tren, câte o săptămână, către cele opt regionale feroviare din ţară.

La Timişoara a poposit 7 ore, timp în care a putu fi vizitat de cei interesaţi, iar apoi a fost ataşat din nou la un tren pentru a se întoarce la Bucureşti.

Vicepreşedintele Alianţei Sindicale Mişcare Comercial de pe raza de activitate regională CFR Timişoara, Octav Rusu, a declarat, că prin intermediul acestei campanii se doreşte a se arăta că nu este atât de greu să modernizezi parcul de vagoane din România.

„Acest proiect are drept scop de a sensibiliza factorul politic decizional în ceea ce priveşte asigurarea unui transport feroviar de călători de calitate pentru publicul călător din România. Noi am vrut să arătăm că nu este foarte greu să realizezi modernizarea parcului de vagoane. În mod evident că nimeni nu are pretenţii absurde ca să le facem pe toate peste noapte, însă etapizat credem că putem introduce vagoane de acest gen. Noi am încercat să sensibilizăm factorul politic, să arătăm că şi călătorii din România merită să fie călători de rangul 1, ca şi cei din Uniunea Europeană, şi că, de fapt, stă în puterea noastră de a realiza aceste modernizări. Toate modernizările făcute acestui vagon s-au realizat la atelierele Griviţa ale CFR din Bucureşti, nu ştiu cât au costat”, a explicat Octav Rusu.

În cadrul campaniei naţionale #SEPOATE, Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane şi CFR Călători doresc să strângă peste două milioane de semnături pentru obţinerea de investiţii multianuale în calea ferată, care să fie incluse în proiectul de ţară ce va fi finalizat cu ocazia Centenarului „România 2018”.

Potrivit opiniatimisoarei.ro, în sprijinul campaniei #SEPOATE au venit şi fotbalistele echipei din prima ligă de fotbal feminin CFR Timişoara, care au strâns semnături de la călători.