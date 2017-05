Danezii caută în România personal pentru ferme, curăţenie şi construcţii

Angajatorii din ţara basmelor lui Hans Christian Andersen au auzit că hărnicia românilor nu este „de poveste” ci o realitate frumoasă. Danezii caută în România, pentru job-uri bine plătite, personal serios şi muncitor în domeniul creşterii şi îngrijirii plantelor şi animalelor, curăţeniei şi construcţiilor. Şi pentru că sunt hotărâţi, angajatorii vor încheia rapid contractele de muncă cu candidaţii selectaţi iar plecările vor fi la fel de „pe repede înainte”. Posturile propuse se adresează atât celor fără experienţă în domeniile în cauză cât şi celor calificaţi.

Trebuie ştiut că aceste sectoare de activitate sunt foarte stabile, mediul în care se lucrează este plăcut, dinamic şi în continuă dezvoltare. Câştigurile financiare sunt foarte bune iar satisfacţiile profesionale pe măsură. Rata de succes a plasamentului şi de mulţumire a candidaţilor vizavi de locurile de muncă dar şi a fermierilor faţă de candidaţii primiţi este de 99%, un procent demn de luat în seamă.

La aceşti angajatori se lucrează minim 37 de ore pe săptămână, orele suplimentare sunt plătite cu 150% din rata normală de 67 DKK (coroane daneze) brut/oră (echivalentul a 8.99 EUR brut/oră). O veste foarte bună este că se acceptă şi cupluri, ceea ce înseamnă câştiguri crescute pe familie. Contractele de muncă se încheie pentru minim 1 an cu posibilitate de prelungire în funcţie de performanţe. Perioada de probă este de minim 1 lună. Angajatorii investesc în angajaţi prin pregătirea continuă atât pe perioada trainingurilor cât şi pe toată durata de derulare a contractului de muncă.

La sosirea în Danemarca s-a negociat preluarea angajaţilor de la aeroport/staţia de autobuz iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, angajatorii se asigură că pun la dispoziţie un itinerariu complet pentru ca toţi nou sosiţii să ajungă la destinaţie.

Aplicanţii trebuie să ştie limba engleză cel puţin la nivel mediu, adică A2 conform paşaportului lingvistic european. Carnetul de conducere nu este necesar dar poate constitui un avantaj pentru aplicanţii care-l deţin.

Cel mai recent Raport al Fericirii Mondiale din 2016 arată că Danemarca este cea mai fericită ţară din lume.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să contacteze Banca de Joburi la numărul de telefon 0376 444 555, la adresa de e-mail cv@bancadejoburi.ro sau să completeze formularul ataşat. Prezentarea completă a postului poate fi accesată pe site-ul oficial al agenţiei

Banca de Joburi recomandă tuturor să verifice agenţiile de recrutare înainte de a semna un contract de mediere cu una dintre ele. Agenţiile care operează în mod legal sunt acreditate de Inspectoratul Teritorial de Muncă şi au codul CAEN potrivit activităţii desfăşurate: 7810 pentru cele care plasează forţă de muncă în străinătate. Toţi cei interesaţi sunt încurajaţi să pună întrebări şi să nu încheie niciun raport juridic cu Recrutorul dacă nu sunt pe deplin lămuriţi.

Informaţia este putere, aşadar urmăreşte seria noastră de job-uri de interes, pentru a fi la curent cu cele mai noi şi performante posturi puse la dispoziţie românilor. Succes tututor!