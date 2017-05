Datele INS privind emigraţia

Institutul Naţional de Statistică estimează că populaţia României a scăzut cu două milioane în ultimii zece ani ca urmare a emigraţiei, a declarat Ilie Dumitrescu, director cabinet preşedinte, INS, prezent la conferinţa „Romania and OECD, present and future projections“.

„În domeniul populaţiei fiecare are cifra lui. Se vorbeşte în momentul de faţă că România are, ca urmare a emigraţiei, o reducere a populaţiei de 3 – 3,5 – 4 – 5 milioane, pe când Institutul Naţional de Statistică, pe baza recensământului şi a calculelor pe care le face, are doar două milioane.(...) Prin urmare, 22 de milioane după domiciliul permanent, faţă de 20 de milioane populaţia rezidentă“, a spus Dumitescu.

Declinul demografic înregistrat în România a fost de 66.718 locuitori pe întreg anul 2016 şi peste 30.800 de persoane în primele trei luni ale acestui an.

România este una dintre ţările cu cea mai înaltă rată a declinului demografic. Conform unui raport ONU lansat recent, ţara noastră ocupă locul al 18-lea într-un top unde se află alături de state precum Siria, Moldova, Puerto Rico, Micronesia, Samoa Americană, Insulele Cook dar şi Bulgaria, Estonia, Ucraina, Letonia, Muntenegru, Africa de Sud, Serbia, Lituania, Slovenia sau Ungaria. Aceste ţări se confruntă şi se vor confrunta cu scăderea natalităţii şi cu exodul de populaţie.

Scăderea bruscă a populaţiei ridică probleme în ceea ce priveşte stabilitatea economică, armonia comună, identitatea globală. La noi, cele mai grave probleme se vor ivi în educaţie, piaţa muncii şi în sistemul de pensii.