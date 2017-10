Doi ani de la Colectiv

Pe 30 octombrie 2015, la clubul bucureştean Colectiv, din str. Tăbăcarilor nr. 7, sectorul 4, trupa Goodbye to Gravity susţinea un concert de lansare a unui nou album, la care asistau câteva sute de tineri. La un moment dat, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă. Focul se extinde extrem de rapid, prinzând ca într-o capcană tinerii care încercau să-şi facă loc spre ieşirea strâmtă din local. 64 de persoane şi-au pierdut viaţa. Alte 146 de persoane au fost rănite.

În cursul nopţii de 30 spre 31 octombrie 2015, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţa că 27 de persoane au murit şi 162 de persoane au fost spitalizate, în urma incendiului de la clubul Colectiv. Răniţii au fost transportaţi la spitalele Floreasca, Spitalul de Arsuri, Elias, Militar, Sf. Pantelimon, Judeţean Ilfov, Sf. Ioan, Bagdasar-Arseni, Municipal, Colţea, Marie Curie şi Grigore Alexandrescu. Dintre persoanele rănite, 34 au fost transferate ulterior la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel şi Elveţia.

În următoarele două luni, numărul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar în 14 martie 2016 numărul persoanelor decedate a ajuns la 64. Între victimele care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului s-au aflat şi membri ai trupei Goodbye to Gravity - basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitariştii Vlad Ţelea şi Mihai Alexandru. În iulie 2017, încă un supravieţuitor al incendiului din clubul bucureştean Colectiv a murit. Băiatul, a cărui prietenă a murit în incendiul de la Colectiv, s-ar fi sinucis.

După incendiu, procurorii au demarat mai multe anchete privind patronii clubului Colectiv, ai firmei de artificii şi ai Primăriei Sectorului 4, printre care edilul de atunci, Cristian Popescu Piedone. Un alt dosar este pe rolul Tribunalului Militar Bucureşti şi vizează doi angajaţi ai ISU care nu şi-ar fi îndeplinit sarcinile când au mers în control la club.

Sute de persoane, rude, prieteni şi supravieţuitori, s-au adunat, vineri seara, în Piaţa Unirii din Capitală, pentru a comemora victimele din Clubul „Colectiv”, în cadrul unui eveniment intitulat, simbolic, „Marşul Chitarelor”. De acolo au plecat în marş, către Piaţa Bucur.

O slujbă de pomenire şi o rugăciune în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în urmă cu doi ani în tragicul incendiu de la clubul Colectiv au fost oficiate astăzi, la Biserica „Sfântul Nicolae” - Broşteni din Bucureşti, în faţa crucii de marmură ridicată în memoria celor decedaţi, informează Biroul de Presă al Patriarhie Române.

În această seară, de la ora 18.00, la Arenele Romane are loc a doua ediţie a #3010 Festival, fondurile şi donaţiile obţinute în urma evenimentului urmând să fie folosite în beneficiul victimelor din Colectiv şi pentru organizarea evenimentului de anul viitor, dorindu-se ca „#3010 Festival” să fie realizat an de an. Demersului Asociaţiei Colectiv GTG 3010 s-au alăturat mai multe formaţii ce vor susţine concerte acustice în seara respectivă: Jinxy Von D'ers, Gray Matters, Breathelast, Days of Confusion, Luna Amară, Coma, Pixels, CCSE, Subcarpaţi.