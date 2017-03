Fiica lui Marius Ţeicu a învins leucemia

Compozitorul Marius Ţeicu este în culmea fericirii. Fiica lui, Patricia, s-a vindecat de leucemie, după ce medicii îi dădeau slabe şanse de vindecare.

Anul trecut, mulţi oameni s-au mobilizat şi au donat sânge pentru Patricia şi, din fericire, tânăra a învins această boală cumplită, Tânăra şi-a revenit complet şi le este recunoscătoare celor care au ajutat-o.

„După transplant i-a dat drumul acasă. Ea mai merge acolo pentru analize. Contează ca oamenii să nu cadă în depresie totală şi să spere. Am avut încredere în medicii de aici. Nu vreau să mai privesc în urmă. Ne-am revenit şi o să fie bine. A mai slăbit puţin ea aşa. E cel mai fericit moment din viaţa mea”, a declarat Marius Ţeicu.

„Am renăscut. Mă rog în fiecare dimineaţă pentru cei care au donat sânge şi m-au ajutat. Sunt alt om. Pun pasiune în tot ce fac. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei. Nu am avut niciodată nimic. Medicii au zis prima dată că am tuberculoză, iar apoi leucemie. Am făcut chimioterapie un an întreg. Dumnezeu mi-a dat doi copii ca să-i fac mari, aşa că am luptat să mă fac sănătoasă. Nu trebuie să ne mai supărăm pe nimic. Prima oară când am aflat am avut un şoc”, a spus Patricia.