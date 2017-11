Guvernul răspunde doar „în termen legal” şi în coadă de peşte

După ce a mers pe jos 320 de kilometri, timp de două săptămâni, până în Capitală, ca să atragă atenţia asupra problemei lipsei apei potabile în oraşul său, primarul din Copşa Mică a primit, de la Secretariatul Guvernului, un document care se termină în coadă de peşte şi nesemnat în clar, potrivit digi24.ro.

Tudor Mihalache crede că răspunsul este o bătaie de joc la adresa sa, dar şi a locuitorilor oraşului.

Locuitorii din Copşa Mică nu au apă potabilă la robinete, deşi proiectul a fost aprobat de Guvern încă din anul 2006, însă a întrerupt finanţarea după trei ani. 70% din reţeaua de canalizare a fost realizată şi stă îngropată în pământ, de atunci.

Primăria a fost obligată de instanţă să plătească penalizări de 700.000 de lei către firma care a construit mare parte din reţeaua de canalizare, lucrări pe care Guvernul nu le-a mai plătit şi nici nu mai putut accesa fonduri europene pentru continuarea lucrărilor, pentru că Guvernul nu a vrut niciodată să rezilieze un contract pe care nu l-a onorat.

Primarul oraşului a plecat pe jos, în luna septembrie, până la Bucureşti, ca să-i ceară executivului nu bani, ci să semneze renunţarea la contract, astfel încât Copşa să poată depune un proiect pe fonduri europene. Tudor Mihalache şi-a anunţat vizita la Guvern cu o lună înainte. „Urmează ca, în termenul legal, instituţiile sesizate să”... astfel se încheie răspunsul Guvernului, la strădaniile primarului.

„Şi tot răspunsuri din ăstea primim: da, am făcut ceva, am dat un răspuns. Ok, spală-te cu el pe cap...”, spune primarul.

Localnicii primesc o apă mizerabilă, pe care nici măcar pisicle nu o beau. Oamenii vin la cişmelele din cartiere, care au o apă mai curată decât cea din casă, dar nici acestea nu sunt foarte sigure. Direcţia de Sănătate Publică ia periodic probă din această apă, dar, de cele mai multe ori, şi aceasta apare ca fiind nepotabilă.