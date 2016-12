Sora lui Dan Adamescu a primit permisiune să îi stea alături

Sora omului de afaceri Dan Adamescu, internat într-un spital privat din Capitală, a primit, astăzi, permisiunea de a sta alături de el sub supravegherea unui ofiţer din Penitenciarul Jilava, după ce starea lui s-a agravat.

„Se pare că am reuşit să le înduplecăm inima şi au aprobat ca sora lui să îi fie alături din cauza stării lui, care s-a agravat. Domnul avocat ne-a anunţat de dimineaţă ce demersuri s-au făcut. Dânsul a fost în audienţă la comandant, a fost de faţă când s-a discutat cu ofiţerul căruia i s-a dat dispoziţie să o însoţească pe sora dânsului, ca să poată să îl viziteze. I-au promis că o vor lăsa să îi fie alături dacă se întâmplă nenorocirea, vor trebui să o echipeze într-un costum. Dânsa nu îmi răspunde, probabil este în pregătire acolo. Oricum, ştim sigur că a fost mutat într-un nou salon. Acolo ea poate să meargă în camera de lângă, este un spaţiu de unde îl poate privi prin geam. Ea va sta acolo, ceea ce ieri nu i s-a permis, sub nicio formă. Ieri era numai pe holurile spitalului, nu avea voie sub nicio formă să se apropie de el, numai gardienii. Deci ea este acum foarte aproape de el, dar nu poate să îl atingă din motive de sterilitate. Medicii încearcă să îi salveze viaţa, au făcut tot ce pot, ăsta probabil este ultimul lor demers de a îl salva. Nu e nicio îmbunătăţire”, a declarat, pentru Mediafax, Adriana Constantinescu, nora lui Dan Adamescu.

Ieri, aceasta anunţase că omul de afaceri se află internat în stare gravă într-un spital privat din Capitală, iar familia nu ar fi lăsată să stea alături de el, pe motiv că toate cele cinci vizite de care ar beneficia afaceristul au fost epuizate.

Potrivit Adrianei Constantinescu, Dan Adamescu a fost internat pentru prima oară în luna septembrie, cu septicemie, la Spitalul Floreasca din Bucureşti, de unde a fost dus înapoi la Jilava pentru câteva zile, pentru ca mai apoi să fie operat la genunchi într-un spital privat. Starea de sănătate a lui Dan Adamescu s-ar fi înrăutăţit săptămâna trecută, după ce ar fi contactat bacterii din penitenciar.

Dan Adamescu a fost condamnat definitiv, în luna mai, la patru ani şi patru luni de închisoare în dosarul în care era acuzat că a intervenit la judecători în dosare de insolvenţă, alături de el fiind condamnaţi şi patru magistraţi la pedepse cuprinse între 3,4 ani şi 12 ani şi două luni. El a fost găsit vinovat că le-a dat mită 20.000 de euro judecătorilor Ion Stanciu şi Elena Rovenţa, pentru ca aceştia să dispună soluţii favorabile în două dosare de insolvenţă.

La finele lunii noiembrie, magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 au respins cererea de eliberare condiţionată depusă de Dan Adamescu astfel că acesta ar trebui să rămână în închisoare cel puţin până pe 19 februarie 2017, când poate depune o nouă solicitare de eliberare condiţionată, a stabilit instanţa.