Superpărinţi

INDEMNIZAŢIE DE POVESTE. La doar o zi de la anunţul Ministerului Muncii legat de cea mai mare indemnizaţie de creştere a copilului pe care un părinte din Sibiu ar trebui s-o primească, numele acestuia a fost scos la iveală. E vorba de Liciniu Lupu, căsătorit cu o doctoriţă de la Spitalul din Sibiu, Alexandra Petria Lupu.

Potrivit adevărul.ro, beneficiarul indemnizaţiei record (35.000 euro) este un antreprenor local cu afaceri în domeniul agriculturii.

Printre cele mai importante se numără o plantaţie de afine pe care o exploatează în zona Făgăraş. Lupu are şi o societate de consultanţă în domeniul fondurilor europene, dar este şi secretar al asociaţiei pe care funcţionează Clubul de Baschet Magic Sibiu, potrivit turnulsfatului.ro.

„La ora aceasta, nu am făcut nici o plată către beneficiar fiindcă am vrut să fim siguri de aceste venituri. Este controlată activitatea PFA, pe care a obţinut aceste venituri. N-am sistat indemnizaţia, banii sunt în conturile noastre. Am cerut încă o verificare pentru că suma este foarte mare. Dacă verificarea va dovedi că actele sunt în regulă, se va plăti indemnizaţia la zi. Beneficiarul a fost de acord cu verificarea acestor venituri“, a declarat Ioan Dumitru Boţa, director al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu.

Boţa a explicat că indemnizaţia se calculează însumând veniturile pe ultimele 12 luni consecutive din ultimii doi ani de muncă. Se face media lunară şi se acordă 85% din această medie.